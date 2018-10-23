Пока что аэропорту в Туношне не присвоили ничьего имени

Потомок известного ярославского купеческого рода Владимир Понизовкин отправил электронное обращение губернатору Дмитрию Миронову. Автор документа написал главе региона, что недавно в России стартовал проект, подразумевающий присвоение аэропортам имен видных и заслуженных деятелей нашей страны.



— В перечне воздушных гаваней аэропорт столицы Золотого кольца России, который находится в Туношне, отсутствует, — доложил главе Ярославской области Владимир Понизовкин и добавил: — Прошу рассмотреть вопрос о присвоении фамилии Понизовкиных аэропорту Ярославль.



Также автор электронного обращения к губернатору подробно описал, чем его предки заслужили, чтобы фамилия купеческого рода была увековечена в названии местного аэропорта:



Портрет Никиты Понизовкина в позапрошлом году нарисовали на проспекте Октября

В 18–19 и начале 20 века на ярославской земле жили известные общественные деятели — купцы Понизовкины. Династия купцов Понизовкиных известна своим активным вкладом в развитие ярославской земли, своими благотворительными проектами. Ярославский крахмало-паточный комбинат, созданный Понизовкиными, спасал от голодной смерти жителей окрестных сёл и деревень во время Великой Отечественной войны. Стихотворение Некрасова «Горе старого Наума» написано, по преданию, про Никиту Понизовкина — основателя крахмало-паточной империи.



Сам Владимир Понизовкин живёт в Москве, но часто бывает в Ярославле и следит за наследием своей династии, а также участвует в проведении различных культурных мероприятий. Например, в конце 2017 года он принимал участие в открытии галереи под открытым небом на проспекте Октября.



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