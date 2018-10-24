Женщина представляется разными именами

По Ярославлю пошла волна звонков от вымогателей. С предпринимателей требуют деньги за оформление документов, гарантирующих спокойную жизнь при проверках разных ведомств. Малому бизнесу это всегда головная боль — пожнадзор, Роспотребнадзор. В это место и ударили аферисты. Просят всего ничего — несколько тысяч, чтобы все документы были в порядке.



Мы послушали, что говорят предприниматели, и сами связались с мошенниками. Провели эксперимент с доставкой на дом.

Алексей, предприниматель из Ярославля (попросил не называть фамилии. — Прим. ред.)

— Мне уже раз десять звонили. Представляются то сотрудниками Роспотребнадзора, то пожарными. Последние, кстати, просили где-то пять тысяч рублей: предлагали помочь привести дела на производстве в соответствие с нормами закона. На днях позвонила женщина сказала, что она из комитета защиты прав потребителей. Спрашивала, есть ли у меня уголок потребителя образца 2018 года. Я спросил, а в чем разница с прошлогодним? Она начала перечислять, что мне нужно, но я сказал, что я за рулём.



Анна Петросян, индивидуальный предприниматель

— Я 15 лет занимаюсь бизнесом, и такие звонки впервые. Звонили три раза, и все разы одна и та же женщина. Первый раз представилась Ириной Евгеньевной из мэрии Ярославля. Пугала проверками, предлагала поменять уголок потребителя в связи с изменениями в законе. Много чего ещё предлагала и говорила, что нужно всё это сделать в ближайшие дни. Назвала ценник в 3 600 рублей. Я сказала, что перезвоню. Потом она снова звонила, но уже представилась Галиной Евгеньевной из защиты прав потребителей. Просила уже 4 100 рублей. Когда она позвонила третий раз, я припугнула её прокуратурой. Пока что звонки прекратились.



Максим Диканенко, ярославский блогер

— Моя сестра занимается мелким бизнесом, иногда мой телефон оставляет для контактов. На днях звонила женщина из Роспотребнадзора и предлагала поучаствовать в онлайн-конференции. Я, во-первых, не ожидал, что сотрудник будет звонить с сотового телефона, а не с рабочего. А во-вторых, она отказывалась называть свою должность и имя. Я спрашивал, как её зовут, но она отнекивалась и продолжала говорить, что якобы будут проверки и изменения в законе и ещё что-то. И откуда такая доброжелательность, что мне лично будут звонить из Роспотребнадзора и предупреждать об изменениях?



Эльвира Исаева, ярославский предприниматель

— Мне на днях звонили. Голос был женский. Имён не называли, просто представились, что из комитета по защите прав потребителей, что нужно привести документы в порядок, так как скоро проверка. Я резко оборвала монолог, так как сейчас нахожусь за границей и предпринять ничего не смогу. Сказала, чтоб перезвонили через неделю. Ответили растеряно: «Хорошо».



Разговор с загадочной Ириной Евгеньевной

Ну, а мы сами позвонили заботливой Ирине Евгеньевне из проверяющих органов. На вопросы лжесотрудник комитета по защите прав потребителей отвечала любезно и старалась заболтать доверчивого предпринимателя внеплановыми проверками, а ещё пригрозила Роспотребнадзором. Чтобы проверка не пришла, предложила оформить комплект документов:

— В комплекте будет 12 книжек и брошюр формата А4 и А5, в которых будут все законы и правила, необходимые предпринимателю, а ещё журналы нового образца производственного контроля и наклейка о запрете курения. Ели вы берете один комплект, это будет стоить 2 000 рублей, если два комплекта, то я вам делаю скидочку, и уже будет стоить 1 700 рублей. Оплата производится по факту наличными: соответствующие онлайн-чеки вам предоставляет уже курьер. Завтра последний день, когда он может привести, так как очень много заказов и он не справляется.



Женщина не называла своей должности, а пыталась заболтать корреспондента

— Получается, мы сейчас должны заключить с вами договор?

— Нет, мы сделаем это в устной форме. Я пишу заявку, вам делают доставку документов. В каждом комплекте будет сертификат соответствия. Когда документы будут у вас на руках, вы мне перезваниваете и диктуете этот серийный номер. Я забиваю в компьютер номер и серию сертификата, ваше имя и название организации, и уже по этому сертификату комиссия вас посещать не будет. Вы будете указаны в регистрационном реестре.



Через несколько минут нам перезвонил курьер, и мы договорились встретиться по указанному адресу

Мы согласились.

Курьер подъехал к указанному месту. Мы пошли к машине, в которой лежали документы. На заднем сиденье авто стояла большая коробка, доверху забитая белыми конвертами.



— Сколько раз уже заказывали такие конверты?



— Да я вожу всё подряд — и вещи, и запчасти, и документы. Конверта три я уже продал. При мне люди вскрывали конверты, проверяли, все ли документы на месте. Никаких нареканий ни у кого не было, — рассказал курьер популярной фирмы доставки.



Глянцевые сертификаты и другие документы аккуратно сложены в белый конверт

— Вы мне какой-то чек должны предоставить?



— Указываете почту, и организация, с которой вы договаривались, скидывает вам онлайн-чек. Я-то просто квитанцию на доставку могу вам выписать, что я получил деньги от вас, а вы приняли товар. А онлайн-чек — это чисто для бухгалтерии.



Отдавать живые деньги за «устный договор» — на такое мы пока не готовы. Курьеру отказали. Понятно, что в этой схеме с него взятки гладки.

А мы звоним в мэрию Ярославля (им подобные «сотрудники» знакомы — от имени мэрии ярославцев уже разводили на деньги). Там предупреждают, что звонят мошенники, но сделать с ними ничего не могут:



— Если у предпринимателей появились проблемы, то пусть они подают заявление в полицию. Мы не тот орган, который может наказывать. Мы можем лишь предупредить, — рассказали в мэрии Ярославля.

Звоним в Роспотребнадзор — неужели можно решить все вопросы с документами вот таким способом?



— У нас проводятся плановые и внеплановые проверки, мы предупреждаем об этом предпринимателей. Но платные услуги мы не предоставляем, — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Ярославской области.

О таинственной бизнес-фее не в курсе и в центре защиты прав потребителей в Ярославле.

— Проверки у нас бывают внеплановые. Мы никогда не предупреждаем предпринимателей о проверке. Если есть проблемы, просим их устранить. Но мы не просим купить у нас пакет необходимых документов. Мы лишь называем перечень, что нужно приобрести предпринимателю. Наша организация может оказывать платные услуги лишь по юридической помощи. При этом заключаем договор на бумаге, — рассказали в центре защиты прав потребителей.

Ну и полиция тоже предупреждает — не спешите покупать конверт с сомнительными бумажками.



— Инспекторы государственных структур никогда не будут обзванивать компании в целях продажи каких-то вещей, получения денежных средств. Если к вам пришли лица для проведения неких «проверок», необходимо позвонить в ту структуру, которую они называют (по телефону, указанному на официальном сайте организации) и уточнить всю информацию. Ни в коем случае не переводите им денежные средства. И обращайтесь в правоохранительные органы: телефон полиции: 02, с сотового: 102. Телефон доверия УМВД России по Ярославской области: 73-10-50, — рассказали в полиции.