Хозяев просят привить своих питомцев

Домашняя собака заразилась смертельным вирусом в Рыбинске. Пёс стал агрессивным, начал нападать на хозяев.



— Животное умертвили и сделали анализ, который подтвердил бешенство, — рассказали в администрации Рыбинска.



В городе выделили опасную зону, на которой может произойти заражение опасной болезнью. Она ограничена домами 1, 3 и 5 на улице Моторостроителей, домом 2а на улице Кустова и домом 27 на улице Вокзальной. Чтобы снизить риск распространения бешенства, специалисты обработают подвалы домов на этой территории, уберут с улиц бездомных животных и выедут на место, чтобы привить от вируса домашних питомцев.



— 14 октября с 10 до 11 часов у дома № 3 по улице Моторостроителей специалистами ветеринарной службы будет организована бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства, — рассказал главный ветеринарный врач Рыбинского района Александр Цимбал. — Просим владельцев кошек и собак привести своих питомцев на прививку.



Бешенством заразился и домашний пёс в Ярославле. Проверили всех животных в доме.