Специалисты осмотрели и привили всех животных в доме

Во фрунзенском районе Ярославля у домашней собаки обнаружили бешенство. Смертельный вирус нашли у пса, жившего в многоквартирном доме № 23 на улице Лескова. Чтобы предотвратить распространение опасной и для животных, и для людей болезни, специалисты станции по борьбе с болезнями животных вместе с полицейскими и представителями администрации района обошли все квартиры в доме, где есть животные.



— Всех животных осмотрели и привили от бешенства, — написал на своей странице в фейсбуке глава Фрунзенского и Красноперекопского районов Андрей Удальцов.

Специалисты Россельхознадзора по Ярославской области предупреждают о напряжённой ситуации по бешенству в регионе.

— С начала октября обнаружили двух заражённых бешенством енотовидных собак в селе Ляхость Гаврилов-Ямского района и в Данилове.

В этом году бешенство нашли у шести домашних животных: четырёх собак, одной кошки и одной мыши.

