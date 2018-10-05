В Ярославле, упав с высоты, разбился подросток
5 октября 2018 21:39
2 424 0
Сегодня вечером, меньше часа назад, из окна многоэтажки выпал человек. Всё произошло на проспекте Фрунзе у дома № 37/18 — в районе, густо застроенном многоэтажками. Это угловой дом рядом с пересечением проспекта с улицей Академика Колмогорова.
О погибшем известно, что молодому человеку было 17 лет.
— Обнаружено тело с признаками падения. Идёт проверка, — подтвердили информацию в УМВД по Ярославской области.
Тело выпавшего сейчас лежит на асфальте с разбитой головой. Подросток погиб мгновенно. На месте работают правоохранительные органы.
Фото: Михаил Контуев
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru