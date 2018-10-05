Трагедия случилась во Фрунзенском районе

Сегодня вечером, меньше часа назад, из окна многоэтажки выпал человек. Всё произошло на проспекте Фрунзе у дома № 37/18 — в районе, густо застроенном многоэтажками. Это угловой дом рядом с пересечением проспекта с улицей Академика Колмогорова.

О погибшем известно, что молодому человеку было 17 лет.

— Обнаружено тело с признаками падения. Идёт проверка, — подтвердили информацию в УМВД по Ярославской области.

Тело выпавшего сейчас лежит на асфальте с разбитой головой. Подросток погиб мгновенно. На месте работают правоохранительные органы.