В музыкальной среде Артемий Троицкий — авторитетный человек

В это воскресенье, 7 октября, в Ярославль приезжает популярный российский рок-журналист Артемий Троицкий. В киноклубе «Нефть» покажут документальный фильм «Критик», в котором Троицкий снялся в главной роли. Помимо него, в фильме мелькают известные рок-музыканты 60–90-х годов.



— Проект «Критик» — это не документальный фильм, это арт-проект в виде документального фильма. Он выдержан в коллажном стиле. Черно-белые интервью сменяются цветной анимацией, timelapse видео, видеокадрами из фильмов и телепередач с участием Артемия Троицкого, отрывками его статей и фотографиями, — рассказали в киноклубе «Нефть».



Фильм начнётся в 18:00. После показа Артемий Троицкий проведёт со зрителями творческую встречу.



Артемий Троицкий родился в Ярославле в 1955 году. Выучившись на математика-экономиста в московском институте, он решил пойти по другому пути. Уже с юности его интересовала музыка. Дебют Троицкого как рок-журналиста состоялся тогда, когда им была написана рецензия на альбом группы The Beatles, которую он опубликовал в школьном самодельном журнале. Троицкий устраивал концерты, общался с рок-звездами, даже сам выступал на сцене. Он частый гость на радио и телешоу. С его мнением считаются российские музыкальные звезды. Артемий Троицкий успел стать признанным музыкальным авторитетом не только в России, но и за рубежом.

В Ярославль частенько заезжают известные творческие личности. В сентябре режиссер Александр Хант привёз в наш город свой нашумевший фильм про Витьку Чеснока. А потом рассказал, что в Ярославле схожего с его фильмом, поговорил про перекопские бараки и про провинцию. Получилось интересно.