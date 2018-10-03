Мэра наградили медалью за безупречную службу

Тягостное ожидание

В зале заседаний муниципалитета Ярославля сегодня стоял гул — депутаты собирались, чтобы попрощаться с мэром. В 10 часов все расселись по своим местам и были готовы начать без дополнительных напоминаний. Но мэра ещё не было. Эти пять минут ожидания градоначальника прошли в непривычно-гнетущей тишине. Напряжённость витала в воздухе, как ни на одном заседании до этого.

Перед заседаниями в муниципалитете всегда шумно

Но не в этот раз

Но вошёл мэр, и зал взорвался овациями.



Серьёзный муниципалитет вдруг превратился в концертный зал, куда прибыла мировая знаменитость. Важности собранию пытались придать первым вопросом на повестке дня, на котором вдруг начали обсуждать льготную аренду по рублю за квадратный метр для объектов культурного наследия. Прощанье с мэром оставили на сладкое.



К трибуне вышел директор департамента финансов мэрии Ярославля Андрей Данц. Он долго и монотонно зачитывал проект решения. Настолько, что в конце концов не выдержал сам Слепцов, который прекратит быть мэром только сегодня в полночь.



— Наша задача — сберечь памятники, и мы нашли решение. Предприниматели смогут брать в аренду эти здания, обустраивать их, — объяснил суть долгого доклада Владимир Слепцов.

Речь шла о самых старых зданиях, даже аварийных. Город содержать такие за свой счёт фактически не может, и они стоят бесхозные и медленно разрушающиеся. Найти хозяев развалинам тоже не удавалось. Дешёвая аренда для предпринимателей значит то, что у здания может появиться хозяин, который приведёт его в порядок.



Депутаты дружно согласились, что это то самое решение, которого ждал город много лет. Похвалили Слепцова и проголосовали за дешёвую аренду домов-памятников.



Пять главных обещаний Владимира Слепцова: как он с ними справился.

Пафосное прощание



Сказали бы вы кому-нибудь два года назад, что Владимира Слепцова будут считать чуть ли не лучшим мэром для Ярославля, вас бы обсмеяли в лицо. Тогда в 2016-м, когда его представил губернатор: вот вам новый мэр, любите и жалуйте. Потом в 2017-м муниципалитет Ярославля отказался от прямых выборов мэра и сам выбрал его за ярославцев. Владимир Слепцов, навязанный, а не выбранный, не был народным мэром или «своим».



Этот муниципалитет был праздником в честь Владимира Слепцова

Все два года его обсмеивали и критиковали, над ним подшучивали. Вот только сегодня смех застрял в горле у многих, кто провожал градоначальника. Все знали: рядом уже сидит новый «пришелец из Подмосковья», готовый занять кресло мэра.



Похоже, Владимиру Слепцову были благодарны именно за то, что он теперь — свой.



Председатель муниципалитета Артур Ефремов

— Хочу сказать слова благодарности Владимиру Витальевичу. Город стал чище и благоустроеннее. В город пришли важные федеральные программы: благоустройство дворов, дорог и общественных территорий, — начал главную часть этого собрания председатель муниципалитета Артур Ефремов. — Благодаря вашей адекватной позиции удалось наладить взаимоотношения с городскими подрядчиками. Диспетчерская служба стала реагировать бол,ее активно на обращения граждан. Нельзя не отметить и культурные событий, привлекавшие туристов в Ярославль. Хочу искренне поблагодарить вас за совместную работу, пожелать удачи и успехов от лица депутатского корпуса.



Заммэра, похоже, призадумался, как работать дальше

После этих слов депутат предложил всем посмотреть прощальный ролик «В.В. Слепцов, 2 года». Заиграла трогательная музыка и на пару минут весь зал погрузился в просмотр видео, чем-то напоминающего свадебный ролик. Сам Слепцов был растроган происходящим, на его грозном по обыкновению лице появилось грустное выражение.



Видео растрогало всех

Дальше посыпались слова благодарности от разных уважаемых людей, и Владимиру Слепцову под шум оваций вручили награду за безупречную службу в органах государственной власти третьей степени. Просто праздник какой-то.



Последнее слово



Наконец, дошло до самого главного — речи самого Владимира Слепцова. Начал мэр, запинаясь.



— Всем доброе утро. Сегодня особое заседание муниципалитета. (Долгая пауза.) Не очень радостно говорить, но тем не менее на душе есть спокойствие, понимание и уважение ко всем сидящим здесь. Я так же, как и все, волнуюсь, буду в шпаргалку заглядывать.

За эти два года мы смогли оживить наш город. Сделать Ярославль комфортным, уютным и безопасным. Мы, ярославцы, вместе одной командой трудились на благо нашего города. Спасибо вам за это. Жители просили нас подойти — и мы подходили. Я благодарен каждому из вас за неравнодушие и доброе хорошее отношение к жителям Ярославля.



Во второй части своего выступления мэр собрался и зачитал все достижения, перемешивая их с благодарностями.

«Хорошо сказал», — шептались по залу о последнем слове мэра

— Создание комфортной городской среды во многом стало возможным благодаря помощи губернатора. За два года — более 100 километров ремонта дорог. Больше 600 тысяч квадратных метров ремонта картами. Дороги изменились. Сегодня можно передвигаться комфортно по нашему городу. Программа «Решаем вместе» — замечательная. Мы поставили детские площадки, сделали дворы.



Владимир Слепцов долго перечислял успехи в сфере туризма, капитального ремонта, благоустройства. Часто добавляя «наш прекрасный Ярославль». И был уже не так суров, как раньше.



— Скажу прямо, что ухожу со спокойным сердцем, ведь у нас образовалась сильная команда, болеющая душой за наш город. Я обращал внимание на каждого. Дело не в партиях, дело в людях. Хочу вручить несколько благодарственных писем и подать каждому из вас руку.

Начались объятия и рукопожатия

В зале стояла атмосфера праздника

Депутаты встали. Вдруг включился гимн Ярославля, и Владимир Слепцов прошёл по залу, пожимая руку почти каждому. Кажется, оставалось только запустить фейерверк, вскрыть бутылку шампанского. Под нескончаемые аплодисменты Владимир Слепцов вышел из зала. Занавес.



И стоило бы закончить этот репортаж на «хеппи-энде», если бы не одно событие, явно смазавшее всё только произошедшее. Депутаты разошлись, но один человек в зале остался.

Владимир Волков раньше времени представлялся и.о. мэра Ярославля

Это был тот самый заезжий чиновник Владимир Волков, которого пророчили на пост мэра Ярославля. Еще не собрал свои вещи в кабинете пока ещё мэр Слепцов, как Волков вдруг стал раздавать интервью журналистам, представляясь исполняющим обязанности мэра. Когда и кто назначил его на этот пост? Почему его не представили перед всеми? Видимо, это уже не важно, с завтрашнего дня Ярославль возглавит новый и пока чужой городу человек.

