В Ярославле изуродовали два памятника архитектуры
В Ярославле возбудили два уголовных дела по фактам причинения вреда объектам культурного наследия.
Вандалы подожгли памятник местного значения — здание бывшей детской больницы на улице Володарского
Ущерб гораздо большего масштаба — федерального — нанесли рабочие, которые реставрировали Крестоводвиженский храм. Во время работ они повредили культурный слой.
Культурный слой — слой земли на месте поселения человека, сохраняющий следы деятельности людей.
— Работы делали без присутствия археолога, которое в данном случае обязательно, — рассказали в правительстве Ярославской области.
Сейчас эти дела расследуют в полиции.
Ранее мы писали о том, что в Ярославле разбирают здание Речного вокзала. Что там будет, вы можете прочитать здесь.