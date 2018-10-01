Вандалы подожгли здание бывшей больницы

В Ярославле возбудили два уголовных дела по фактам причинения вреда объектам культурного наследия.



Вандалы подожгли памятник местного значения — здание бывшей детской больницы на улице Володарского



Ущерб гораздо большего масштаба — федерального — нанесли рабочие, которые реставрировали Крестоводвиженский храм. Во время работ они повредили культурный слой.



Культурный слой — слой земли на месте поселения человека, сохраняющий следы деятельности людей.



— Работы делали без присутствия археолога, которое в данном случае обязательно, — рассказали в правительстве Ярославской области.



Крестоводвиженский храм

Сейчас эти дела расследуют в полиции.



Ранее мы писали о том, что в Ярославле разбирают здание Речного вокзала. Что там будет, вы можете прочитать здесь.