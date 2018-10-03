Сегодня у Владимира Слепцова последний день в должности мэра Ярославля
Сегодня у Владимира Слепцова последний день в должности мэра Ярославля

Ровно два года назад мэр Ярославля Владимир Слепцов дал горожанам пять самых главных обещаний. Сегодня после того, как он заявил о прекращении полномочий, мы подводим итоги его работы.

Обещание № 1: избавить центр от рекламы

Слепцов всегда говорил, что центр города нужно чистить от пестрых вывесок
Слепцов всегда говорил, что центр города нужно чистить от пестрых вывесок

Самое первое, что пообещал сделать Слепцов на посту мэра, — избавить исторический центр Ярославля от засилья наружной рекламы.

— Больше вы этого не увидите, обещаю, — заявил тогда Владимир Слепцов. — Я дал распоряжение убрать с тротуаров все штендеры и незаконные рекламные конструкции. При оформлении нашего прекрасного города будет использован единый архитектурный стиль и разработана концепция внешнего вида торговых объектов.

Все два года штендеры грузовиками вывозили на «рекламное кладбище», ларьки меняли на НТО с туалетами, предпринимателей заставляли менять вульгарные вывески на лёгкие.

— В историческом центре рекламы уже практически нет, — говорит градозащитница Елена Богданова. — Все вывески сделаны в соответствии с регламентами Министерства культуры. Этот вопрос Владимиру Слепцову удалось решить, очень ему благодарна. Осталось убрать шале и ларьки в Демидовском сквере, надеюсь, что будущий мэр Владимир Волков этим займётся.

Обещание № 2: прямой диалог с людьми

Диалог мэра с пенсионеркой стал популярным российским мемом

Владимир Слепцов дал обещание, что намерен наладить прямой диалог с жителями Ярославля. Он стал по пятницам проводить планёрки, которые мог посмотреть любой желающий по трансляции в интернете, постоянно ездил с объездами по городу и разговаривал с людьми. Он сам всегда подчёркивал, что открыт для общения. Наши корреспонденты лично были свидетелями, как на Резинотехнике на Владимира Слепцова набросилась с криками женщина и стала требовать ремонта в её дворе. «Да я подойду», — пообещал ей градоначальник и подошёл.

— Лично мэр своё обещание выполнил, — говорит главный редактор радио «Эхо Москвы — Ярославль» Людмила Шабуева. — Планёрки проводил, трансляции в интернете включал и объезды совершал. Однако помощники мэра и даже люди, отвечающие за СМИ, не всегда были готовы к такому прямому диалогу. Порой было проще добиться ответа от Владимира Витальевича, позвонив ему напрямую. Люди его точно запомнят. Вспомните хотя бы знаменитый ролик «А я подойду» — это же один из самых замечательных примеров прямого диалога с населением. И подошёл ведь. Ещё на памяти история, когда мэр встречался с многодетными матерями. Ситуация была очень конфликтная, но мэр не стал прятаться и встретился со всеми, кто был не доволен. В итоге конфликт был разрешен. Таких примеров много. Я смело могу сделать вывод, что Слепцов был открытым мэром и не боялся подходить и говорить, что думает.

Обещание № 3: красивые урны

Когда в Ярославле вместо урн поставили бин-боксы, люди долго спорили —  хорошо это или плохо
Когда в Ярославле вместо урн поставили бин-боксы, люди долго спорили —  хорошо это или плохо

Привести все урны в городе в порядок — и такое обещание дал мэр Ярославля два года назад. Причём обещал, что сделает это быстро. И в Ярославле начали появляться прямоугольные бин-боксы, вместо привычных урн. «Это уродство», «это небезопасно», — много претензий было к новым конструкциям. А некоторые говорят, что ещё и маловато их.

— Урн по-прежнему мало, часть из них гниёт и корёжится, а уродливые бин-боксы на тротуарах кроме раздражения своим неудобством и антиэстетикой у большинства горожан ничего не вызывают, — считает городской активист Андрей Алексеев. — Обещанного три года ждут, но трёх лет ни у Владимира Слепцова, ни у нас не оказалось.

Обещание № 4: остановки и транспорт

Новые автобусы многим ярославцам пришлись по душе
Новые автобусы многим ярославцам пришлись по душе

Новые автобусы, красные маршрутки, б/у трамваи из Москвы — при Слепцове в городе постоянно обновляли парк транспорта. Заставить всех маршрутчиков перейти на новые «нужные» пазики до конца так и не получилось, да и к «собянинским» вагонам есть претензии. Но всё же нельзя сказать, что ничего не делалось. А улучшить транспорт — это тоже было одним из обещаний Владимира Слепцова.

— Появился какой-то стиль, который в других городах есть уже давно, — считает организатор движения «Неравнодушная молодежь» Вадим Гурьянов. — Правда, серый и скучный. Кое-где до сих пор нет остановок, где-то взамен нормальных комплексов поставили маленькие и неудобные. Новые остановки практически не защищают от ветра и дождя, лавочки ломаются, автобуса из них не видно.

Обещание № 5: ровные дороги

К дорогам в Ярославле претензии всегда были, есть и будут
К дорогам в Ярославле претензии всегда были, есть и будут

И, пожалуй, самое больное место — дороги. Владимир Слепцов уверял, что с этой городской бедой он тоже разберётся.

— Ям стало меньше, — констатировал координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — В результате реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», в результате внепланового поступления средств от нового жителя области — губернатора. Совокупный бюджет на ямочный ремонт в Ярославле за два года составил около 250 миллионов, огромная часть из которых была бездарно израсходована подрядчиками, которые откровенно гнали брак. Что из этого считать заслугой мэра, я оставлю на суд читателей.

А вы как считаете, хорошо ли Владимир Слепцов справлялся с обязанностями мэра Ярославля? Ждём ваших комментариев.

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