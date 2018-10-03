Сегодня у Владимира Слепцова последний день в должности мэра Ярославля

Ровно два года назад мэр Ярославля Владимир Слепцов дал горожанам пять самых главных обещаний. Сегодня после того, как он заявил о прекращении полномочий, мы подводим итоги его работы.

Обещание № 1: избавить центр от рекламы



Слепцов всегда говорил, что центр города нужно чистить от пестрых вывесок

Самое первое, что пообещал сделать Слепцов на посту мэра, — избавить исторический центр Ярославля от засилья наружной рекламы.



— Больше вы этого не увидите, обещаю, — заявил тогда Владимир Слепцов. — Я дал распоряжение убрать с тротуаров все штендеры и незаконные рекламные конструкции. При оформлении нашего прекрасного города будет использован единый архитектурный стиль и разработана концепция внешнего вида торговых объектов.



Все два года штендеры грузовиками вывозили на «рекламное кладбище», ларьки меняли на НТО с туалетами, предпринимателей заставляли менять вульгарные вывески на лёгкие.



— В историческом центре рекламы уже практически нет, — говорит градозащитница Елена Богданова. — Все вывески сделаны в соответствии с регламентами Министерства культуры. Этот вопрос Владимиру Слепцову удалось решить, очень ему благодарна. Осталось убрать шале и ларьки в Демидовском сквере, надеюсь, что будущий мэр Владимир Волков этим займётся.



Обещание № 2: прямой диалог с людьми



Диалог мэра с пенсионеркой стал популярным российским мемом

Владимир Слепцов дал обещание, что намерен наладить прямой диалог с жителями Ярославля. Он стал по пятницам проводить планёрки, которые мог посмотреть любой желающий по трансляции в интернете, постоянно ездил с объездами по городу и разговаривал с людьми. Он сам всегда подчёркивал, что открыт для общения. Наши корреспонденты лично были свидетелями, как на Резинотехнике на Владимира Слепцова набросилась с криками женщина и стала требовать ремонта в её дворе. «Да я подойду», — пообещал ей градоначальник и подошёл.



— Лично мэр своё обещание выполнил, — говорит главный редактор радио «Эхо Москвы — Ярославль» Людмила Шабуева. — Планёрки проводил, трансляции в интернете включал и объезды совершал. Однако помощники мэра и даже люди, отвечающие за СМИ, не всегда были готовы к такому прямому диалогу. Порой было проще добиться ответа от Владимира Витальевича, позвонив ему напрямую. Люди его точно запомнят. Вспомните хотя бы знаменитый ролик «А я подойду» — это же один из самых замечательных примеров прямого диалога с населением. И подошёл ведь. Ещё на памяти история, когда мэр встречался с многодетными матерями. Ситуация была очень конфликтная, но мэр не стал прятаться и встретился со всеми, кто был не доволен. В итоге конфликт был разрешен. Таких примеров много. Я смело могу сделать вывод, что Слепцов был открытым мэром и не боялся подходить и говорить, что думает.

Обещание № 3: красивые урны



Когда в Ярославле вместо урн поставили бин-боксы, люди долго спорили — хорошо это или плохо

Привести все урны в городе в порядок — и такое обещание дал мэр Ярославля два года назад. Причём обещал, что сделает это быстро. И в Ярославле начали появляться прямоугольные бин-боксы, вместо привычных урн. «Это уродство», «это небезопасно», — много претензий было к новым конструкциям. А некоторые говорят, что ещё и маловато их.



— Урн по-прежнему мало, часть из них гниёт и корёжится, а уродливые бин-боксы на тротуарах кроме раздражения своим неудобством и антиэстетикой у большинства горожан ничего не вызывают, — считает городской активист Андрей Алексеев. — Обещанного три года ждут, но трёх лет ни у Владимира Слепцова, ни у нас не оказалось.



Обещание № 4: остановки и транспорт



Новые автобусы многим ярославцам пришлись по душе

Новые автобусы, красные маршрутки, б/у трамваи из Москвы — при Слепцове в городе постоянно обновляли парк транспорта. Заставить всех маршрутчиков перейти на новые «нужные» пазики до конца так и не получилось, да и к «собянинским» вагонам есть претензии. Но всё же нельзя сказать, что ничего не делалось. А улучшить транспорт — это тоже было одним из обещаний Владимира Слепцова.



— Появился какой-то стиль, который в других городах есть уже давно, — считает организатор движения «Неравнодушная молодежь» Вадим Гурьянов. — Правда, серый и скучный. Кое-где до сих пор нет остановок, где-то взамен нормальных комплексов поставили маленькие и неудобные. Новые остановки практически не защищают от ветра и дождя, лавочки ломаются, автобуса из них не видно.

Обещание № 5: ровные дороги



К дорогам в Ярославле претензии всегда были, есть и будут

И, пожалуй, самое больное место — дороги. Владимир Слепцов уверял, что с этой городской бедой он тоже разберётся.



— Ям стало меньше, — констатировал координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — В результате реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», в результате внепланового поступления средств от нового жителя области — губернатора. Совокупный бюджет на ямочный ремонт в Ярославле за два года составил около 250 миллионов, огромная часть из которых была бездарно израсходована подрядчиками, которые откровенно гнали брак. Что из этого считать заслугой мэра, я оставлю на суд читателей.



А вы как считаете, хорошо ли Владимир Слепцов справлялся с обязанностями мэра Ярославля? Ждём ваших комментариев.

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