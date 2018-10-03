Видеоролик показали на заседании муниципалитета, где принимали отставку Слепцова

В Ярославле к уходу мэра Владимира Слепцова сняли видеоролик о том, как при нём преобразился город. Он получился на три с лишним минуты. Там показаны дороги, стройки, спортивные площадки, клумбы и многое другое.



— Это обзорный ролик о том, что было сделано за два года, — рассказал официальный представитель мэрии Ярославля Хаджи Бадалов. — Планируется, что его покажут по телевидению.



Видео уже успели оценить чиновники и депутаты, которые были сегодня на заседании муниципалитета, где была принята отставка мэра Слепцова. Оценили его и наши корреспонденты.



— Ролик получился пафосный, — поделилась мнением видеоредактор 76.ru Елена Вахрушева. — В нём показано, как за два года преобразился город, и постоянно мелькает улыбающийся Слепцов.



Сегодня депутаты муниципалитета рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий мэра Ярославля Владимира Слепцова. Ранее Слепцов уже рассказывал, из-за чего он увольняется. Известно кое-что про нового специалиста. Кстати, он уже вовсю раздаёт интервью как глава города.