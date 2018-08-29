Диалог мэра Ярославля с жительницей Резинотехники пользователям интернета запомнится надолго

Ролик с мэром Ярославля Владимиром Слепцовым и жительницей Резинотехники после публикации на 76.ru стал всероссийским мемом.



— Да я подойду, — сказал чиновник женщине, пожаловавшейся на лужу во дворе шесть раз подряд (женщина уверяла, что мэр не сможет подойти из-за огромной лужи).



Ролик под названием «Да я подойду» за несколько дней увидели сотни тысяч россиян

Ролик видели сотни тысяч человек. Что делать после такой всероссийской славы? Чинить двор той самой настойчивой женщине. То есть, хотите сказать, такой метод работает? Народ воодушевился. Да к тому же мэр заявил, что готов подойти куда нужно, если потребуется. Вообще-то во многих дворах давно требуется. Так что реакция горожан была молниеносной.



— Мы тоже ждем Слепцова! Пусть и в наш двор подойдет! — стали приходить письма в редакцию 76.ru.

Даем адреса, куда еще стоит подойти мэру Ярославля:

Жители дома 83 корп. 2 по улице Свердлова говорят, что таксисты всегда плачут, когда их вызывают по этому адресу

Люди из дома на Ленинградском, 63 рассказывают, как родители пытаются каждое утро завезти детей в садик. Получается с трудом

А еще в этом же дворе ждут хоть какого-то благоустройства

Жильцы дома на Колесовой, 72 о благоустройстве говорят так: «У нас всё есть — и газоны, и машины на них»

У дома № 2 в 4-м Норском переулке соорудили весьма странную мусорную зону

А еще здесь есть «прекрасные» места для отдыха

Не менее зеленый двор возле дома № 71 по улице Свердлова. Но вот с детской площадкой что-то явно не так

Это место вообще смахивает на кладбище с надгробиями

Ждут мэра и во дворе сталинки на проспекте Ленина возле «Гиганта»

Местным жителям тоже есть что показать в своем дворе. Если к ним подойдут

Ну и самый центр — двор на Советской улице между Красной и Советской площадями — подходи, сколько хочешь

Занимательный диалог мэра Ярославля Владимира Слепцова с местной жительницей — тот, где он грозится подойти — за пару дней стал видеомемом. Журналисты 76.ru сняли это видео во время проекта «День с мэром».



А куда бы вы пригласили мэра Ярославля Владимира Слепцова? Пишите об этом в комментариях.

