«А ты ещё подойди!»: семь мест, где тоже ждут мэра Ярославля
Ролик с мэром Ярославля Владимиром Слепцовым и жительницей Резинотехники после публикации на 76.ru стал всероссийским мемом.
— Да я подойду, — сказал чиновник женщине, пожаловавшейся на лужу во дворе шесть раз подряд (женщина уверяла, что мэр не сможет подойти из-за огромной лужи).
Ролик видели сотни тысяч человек. Что делать после такой всероссийской славы? Чинить двор той самой настойчивой женщине. То есть, хотите сказать, такой метод работает? Народ воодушевился. Да к тому же мэр заявил, что готов подойти куда нужно, если потребуется. Вообще-то во многих дворах давно требуется. Так что реакция горожан была молниеносной.
— Мы тоже ждем Слепцова! Пусть и в наш двор подойдет! — стали приходить письма в редакцию 76.ru.
Даем адреса, куда еще стоит подойти мэру Ярославля:
Занимательный диалог мэра Ярославля Владимира Слепцова с местной жительницей — тот, где он грозится подойти — за пару дней стал видеомемом. Журналисты 76.ru сняли это видео во время проекта «День с мэром».
А куда бы вы пригласили мэра Ярославля Владимира Слепцова? Пишите об этом в комментариях.