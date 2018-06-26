Откосить теперь недешево

Власти хотят снести бин-боксы: новые мусорки обклеили скандальной рекламой В Ярославле снова разгорается скандал с бин-боксами, установленными вдоль дорог. На этот раз привлекла внимание горожан реклама, которую разместили на мусорках. С плаката ярославцам предлагают откосить от армии. Организация, которую рекламируют на бин-боксе, является частной и работает с 2009 года. За это время компания разрослась и насчитывает 20 филиалов по всей стране. В Ярославской области их 2 — в Ярославле и Рыбинске. Причем оба находятся в центре города.

«У всех что-то найдём»



— У нас есть свои врачи, которые и диагноз поставят, и анализы подменят. А если что-то пойдет не по плану, то напишем жалобу в поликлинику, — спокойно говорят в ярославском филиале.

Чтобы сто процентов откосить, предлагают оформить военный билет за 49 000 рублей. Откосить на один призыв — 9 900 рублей. Если же на руках призывника уже есть повестка в армию на отправку, то все услуги компании повышаются на 10 000 рублей.

— Существует более 3 тысяч болезней, по которым нельзя идти в армию. Мы у всех что-то находим. У нас есть свои врачи и юристы, есть лицензия на осуществление медицинской деятельности, нас постоянно проверяют разные структуры. Но лечим не мы, мы лишь консультируем и диктуем то, что нужно будет сказать на приеме у врача в поликлинике по месту жительства, чтобы уже врач выявил тот диагноз, который нам нужен, — сказал консультант организации.

В ярославском комиссариате посоветовали сильно на помощь конторы не рассчитывать.

— Все вопросы взаимоотношений гражданина и государства, касающихся обороны государства, исполнения обязанностей гражданина перед государством, в том числе по воинскому учету по призыву и прохождению военной службы, регламентируются Федеральным законом. Все попытки граждан и организаций подменить деятельность государства в данном вопросе — безосновательны. Система их работы направлена исключительно на извлечение прибыли, а не достижения какого-либо результата в пользу гражданина, — заявил военный комиссар Николай Сурков.



Впрочем, бывают случаи, когда помощь призывнику действительно нужна. Но тут можно обойтись и без денег. В области есть отделение «Комитета солдатских матерей».



— Все услуги у нас бесплатные за исключением иногда юридической консультации. Если призывник годен к военной службе, мы не можем придумать ему заболевание. Мы готовы проконсультировать по медицинским и юридическим вопросам, чтобы права призывников не нарушались, — рассказали в ярославском отделении «Комитета военных матерей».



Прощайте, бин-боксы



Здоровому человеку — липовый документ. Законно ли это?

— Это незаконная реклама, так как рекламируются услуги, которые не могут быть введены в оборот в нашей стране, — рассказала начальник отдела контроля органов власти и рекламы ярославского управления антимонопольной службы Елена Гудкевич. — Мы будем регулировать этот вопрос по факту. Когда соберем необходимую информацию по этому делу, мы направим запрос в эту организацию и, более того, пригласим на заседание комиссии.

О законности самих бин-боксов рассказали в областном департаменте имущественных и земельных отношений:

— Мы уже направили предписание на демонтаж бин-боксов, потому что считаем их незаконными. Следовательно, что на них рекламируется, мы тоже считаем незаконным, — рассказал заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Леонид Золотов.



Кстати, нарушения в установке бин-боксов уже нашла и прокуратура. И заставила мэрию снести мусорки.