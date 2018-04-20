В центре Ярославля начали вырывать бин-боксы. С корнем

Дыра прямо у пешеходного перехода

Яростно взялись в Ярославле за борьбу с незаконными бин-боксами. На улице Свободы напротив банка рядом с офтальмологической клиникой бин-бокс вырвали, как больной зуб — с корнем. На месте ящика осталась зияющая дыра.

Размещение рекламы на этих бин-боксах прокуратура признала незаконным и заставила мэра Ярославля убрать ящики.

Дыра образовалась у пешеходного перехода. В группе «Жесть Ярославля» переживают:

— Яма опасная!

Как будут устранять эту опасность, мэрия пока не говорит. Следите за обновлениями сайта.