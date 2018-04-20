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В центре Ярославля начали вырывать бин-боксы. С корнем
20 апреля 2018 08:23
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Яростно взялись в Ярославле за борьбу с незаконными бин-боксами. На улице Свободы напротив банка рядом с офтальмологической клиникой бин-бокс вырвали, как больной зуб — с корнем. На месте ящика осталась зияющая дыра.
Размещение рекламы на этих бин-боксах прокуратура признала незаконным и заставила мэра Ярославля убрать ящики.
Дыра образовалась у пешеходного перехода. В группе «Жесть Ярославля» переживают:
— Яма опасная!
Как будут устранять эту опасность, мэрия пока не говорит. Следите за обновлениями сайта.
Фото: Жесть Ярославля/Facebook.com
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