Мы сравнили привезённые из Москвы вагоны с нашими красными и кофейными — по состоянию они оказались средними

Мы их увидели! Причём изнутри. Корреспонденты 76.ru первыми осмотрели подарок москвичей (ну ладно-ладно, первыми после заммэра Ярославля и транспортников). Подарочек такой... спорный. С одной стороны, круто, что нам помогают подвижным составом. А с другой, обидно немножко — скинули нам б/у-вагоны. На тебе, боже, что нам негоже? Или всё-таки хорошие трамваи-то? Пойдёмте посмотрим!

Сейчас в трамвайном депо на Ленинградском проспекте таких трамваев восемь. В «ЯрГорЭлетктроТрансе» ждут ещё 12.



А по ссылке можно посмотреть стрим из трамвая в группе 76.ru в социальной сети «ВКонтакте».



Наклейки «Мосгортранса» с трамваев сдерут и сделают в вагонах небольшой косметический ремонт

— Это вагоны той же модели, что эксплуатируются в Ярославле (71–619КТ), — рассказал главный инженер «ЯрГорЭлектроТранса» Александр Щебнев. — Привезённые вагоны с 2004 по 2006 годов выпуска. Чуть постарше, чем наши кофейные. По салону они все примерно в одинаковом состоянии: есть получше, есть похуже. Перед выходом на линию в них устранят поломки и сделают косметический ремонт.



Особого столичного комфорта в салоне нет — вагоны внутри такие же, как наши кофейные

Сейчас с виду трамваи немного пожамканные: на корпусе ржавчина, на стёклах выцарапанные надписи, в сиденьях — засохшие жвачки и фантики, некоторые кресла качаются, есть разбитые плафоны.



Трамваи, которые нам подарили, в Москве ходили по разным маршрутам

Сотрудники транспортного предприятия потихоньку признаются, что эти 20 вагонов — небольшая помощь для них. Но всё же видят в этом подарке плюсы.



Сейчас московские трамваи простаивают в депо. Когда они начнут работать — неизвестно

— По обслуживанию они нам будут обходиться также, как и так называемые старые красные трамваи, — говорят в цехах «ЯрГорЭлетктроТранса». — Но когда мы заменим те на эти, будет комфортнее пассажирам. Сейчас на «Пятёрку» ходят и красные, и кофейные трамваи такой же серии. Многие люди не садятся в красные и ждут трамваев поновее. Но, конечно, наши кофейные всё равно лучше. В Москве эксплуатация намного «жестче», и они изнашиваются быстрее.



Обкатку в Ярославле трамваи ещё не проходили, но в «ЯрГорЭлектроТрансе» говорят, что в Москве встречаются рельсы более «убитые», чем у нас

Сейчас вагоны разгрузят в депо, а потом их будут страховать по ОСАГО и отправят на технический осмотр. Потом их оформят по документам и пустят на обкатку. Лишь после всего этого московские трамваи выкатятся в рейсы по ярославским рельсам.



Водителям не придётся привыкать к московским трамваям — они в управлении не отличаются от тех, которые уже ездят по Ярославлю

На какие маршруты пустят б\у трамваи и когда это произойдёт, в «Яргорэлектротрансе» пока сказать не могут. Ждали «собянинские» вагоны ещё весной, но тогда их провезли мимо Ярославля — в Волгоград. Посчитали, что им нужнее. Правда, не все обрадовались такому подарку — общественники выступили против старого транспорта.



Руководство «ЯрГорЭлектроТранса» не скрывает, что вагоны изношены

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