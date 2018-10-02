Машина с надписью КПРФ на борту попалась на нарушении второй раз

— Он перепарковался и в другом месте нарушил правила, — пришла фотография с припаркованной под знаком «остановка и стоянка запрещена» машиной с яркой красно-белой надписью КПРФ на борту.



Несколько часов назад мы сообщали, что тёмная иномарка «Шевроле», на которой ездит депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев, попала в объектив камер, когда стояла на парковке на месте для инвалидов. После этой публикации читатели 76.ru обратили внимание, что авто стоит уже не у думы, а у мэрии, но тоже в неположенном месте.



Ранее автомобиль Эльхана Мардалиева уже видели на парковке для инвалидов

— Я к этому отношусь негативно, — сказал председатель регионального комитета КПРФ Александр Воробьёв. — У меня обязательно состоится с членом нашей партии, брендированная машина которого уже дважды попала на фото с нарушениями Правил дорожного движения, на эту тему разговор.



А машина губернатора попалась при заезде за стоп-линию

Ранее на нарушении Правил дорожного движения попалась машина губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, она остановилась за стоп-линией. В правительстве уже дали свой комментарий по этому поводу.

