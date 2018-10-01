А так можно было? Такой вопрос напрашивается, когда видишь машину главы региона, лихо перемахнувшую через стоп-линию на красном сигнале светофора. Чёрный «Мерседес» с номерами из серии «ВКО», закреплённый за губернатором Ярославской области, заметили на Советской улице в районе Красной площади перед перекрёстком.

Иномарка простояла за стоп-линией, пока не загорелся зелёный, а после — спокойно поехала дальше

Фотографию уже вовсю обсуждают в интернете. Некоторые выступают в защиту водителя.



— Век фотографов и комментаторов, — пишет Вадим Киселёв. — Наверное, есть те, кто никогда не заезжал за стоп-линию. Дайте угадаю, это пешеходы?



— Я правило со стоп-линией ненавижу, — написала под фото Марта Тюзова. — Иногда ну просто не успеваешь завершить манёвр.

Но общественники напоминают — правила едины для всех. Соблюдать их должен даже губернатор.



— Искренне сочувствую водителю столь шикарного казенного автомобиля, принадлежащего кому-то из высших чиновников Ярославской области, за то, что работа заставляет его нарушать правила дорожного движения. Штраф небольшой, нарушение не очень серьёзное. Хороший пример тому, что остальным водителям тоже можно так делать, — иронизирует координатор проекта «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — На самом же деле, любой водитель, который нарушает таким образом, ставит под угрозу жизнь пешеходов, сужает пространство для возможного проезда машин экстренных служб и показывает своё отношение к закону.



На этом чёрном «Мерседесе» Дмитрий Миронов приезжает на рабочие мероприятия

Тем не менее за такое нарушение по закону положен штраф — 800 рублей. За повторное попадание при заезде за стоп-линию в течение года — 5 тысяч рублей.

— Этот автомобиль, как правило, выписывают губернатору. На этой машине посменно работают два водителя, — рассказали в транспортной службе правительства Ярославской области.

Представители власти сообщили, что губернатора в момент нарушения правил в машине не было, и штраф будет оплачивать водитель — деньги вычтут у него из зарплаты.

— Это автомобиль разгонный, — сказали в правительстве Ярославской области. — То есть его по запросу могут предоставлять не только губернатору, но и другим руководителям — например, мэру Ярославля или председателю Ярославской областной думы. Но мы уже выяснили, в этот момент в «Мерседесе» был только водитель.

Номера серии «ВКО» появились в Ярославской области на служебных авто чиновников и депутатов в ноябре 2015 года при губернаторе Сергее Ястребове. До этого их отличала от «простых смертных» тройная буква «Р». Исключением был автомобиль главного в регионе человека — губернатора. Теперь в автопарке облправительства на машины установлены знаки серии «ВКО» вместо «РРР». Раньше у номеров на служебных авто региональных чиновников и депутатов была и своя иерархия. Эти же номера распределены по иномаркам в довольно свободной последовательности, что даже кажется демократичным. Во времена губернаторства Анатолия Лисицына автомобили правительственного гаража носили номера с буквами «ООО», за что их неофициально называли «номер с яйцами». Сергей Вахруков сменил буквы на табличках правительственных машин на «РРР». А вот нынешний губернатор Дмитрий Миронов номера менять не стал, оставив на машинах наследие Сергея Ястребова.



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