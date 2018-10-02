Депутат признался, что один-два раза парковался на месте для инвалидов

В социальных сетях ярославцы обсуждают фотографию тёмной «Шевроле» с ярким красно-белым логотипом партии КПРФ, которая стоит возле областной думы на месте для инвалидов.



— Это машина известного депутата-коммуниста Эльхана Мардалиева, — пишет Павел Алексеев.



Кстати, депутат не стал скрывать, что это действительно его автомобиль, и он проигнорировал знак.



— Бывают ситуации, когда нужно выскочить буквально на пару минут, а все остальные места заняты, — сказал Эльхан Мардалиев. — Один-два раза такое было, и я на несколько минут оставлял здесь машину.



Но депутат в то же время ответил, что не за ним одним водится такой грех. По его словам, это место для инвалидов регулярно занимают вполне себе дееспособные его коллеги из «Единой России». И причём надолго.



Накануне на нарушении правил дорожного движения в Ярославле попалась «рыба покрупнее», чем депутат. В районе Красной площади перед светофором служебный автомобиль губернатора Дмитрия Миронова остановился за стоп-линией. Причём чёрный «Мерседес» заехал за неё почти всем кузовом. В правительстве Ярославской области уже дали свой комментарий по этому поводу.

