Мэр Ярославля переводится на работу в Московскую область

До администрации подмосковного города Солнечногорск дошли слухи, что мэр Ярославля Владимир Слепцов может в ближайшее время перейти к ним на работу.



— Такие слухи, действительно, муссируются, — рассказала специалист администрации Солнечногорского муниципального района Московской области Светлана Шевченко. — Но мы его здесь пока не ждём. Наш нынешний глава работает, и о своём увольнении пока не сообщал. Более того, не отменил ни одного рабочего мероприятия.



Солнечногорск находится в 44 километрах от МКАД в северо-восточном направлении от столицы. Районом с населением около 150 тысяч человек сейчас руководит 52-летний Андрей Чураков.

Тем временем в правительстве Московской области говорят, что знают о переводе Владимира Слепцова в их регион, но также не подтверждают, что именно в Солнечногорск.



В самом Солнечногорске живёт чуть более 50 тысяч человек

— Разговоров о том, где именно для мэра Ярославля подготовлено место, у нас нет, — сказал источник 76.ru в правительстве Московской области, но намекнул, что, скорее всего, Слепцов будет работать именно в Солнечногорске. — Однако Солнечногорск — это очень сложная территория. Отправить туда могут либо очень опытного человека для налаживания там дел, либо неугодного.



Владимир Слепцов проработал на посту главы Ярославля два года. Его как градоначальника представил общественности губернатор Дмитрий Миронов 21 сентября 2016 года. Экс-глава подмосковных Химок тогда был назначен и. о. мэра города. Приставка «и. о.» в его должности «отвалилась» 1 марта 2017 года, когда депутаты муниципалитета избрали его на пост мэра Ярославля. Недавно корреспондент 76.ru провёл целый день с мэром и выяснил, чем он занимается на работе.

Накануне Владимир Слепцов заявил, что в ближайшее время покинет пост мэра города и уточнил, из-за чего он это делает и когда это произойдёт. В Ярославле уже вовсю прощаются с градоначальником. А на его месте уже ждут нового специалиста.

