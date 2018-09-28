Владимир Слепцов управлял Ярославлем два года

Мэр Ярославля Владимир Слепцов сообщил, что складывает свои полномочия. На посту главы города он работает последние дни.



— На следующей неделе в среду я сообщу об этом на заседании муниципалитета, — рассказал корреспонденту 76.ru Владимир Слепцов. — Я перехожу на работу в Московскую область. Я — человек служивый и должен служить. Если надо перейти на другую должность, то я должен это сделать. Я буду следить за тем, что происходит в Ярославле. Это моя родина.



Кто станет новым мэром Ярославля?

На место мэра Ярославля пророчат уволившегося вчера с поста и.о. главы Переславля-Залесского Владимира Волкова – приезжего чиновника из Подмосковья. Что говорят о нём коллеги-журналисты из Переславля, успевшие поработать с Волковым почти два года:



В Ярославль на пост главы города должен приехать Владимир Волков

— Вместе с Владимиром Волковым в Ярославль придет многое, — считает корреспондент газеты «Независимая. Жизнь в Переславле» Наталья Власова. — Скорее всего, за ним потянется его команда — чиновники и подрядчики на муниципальные контракты из подмосковных Люберец. Впрочем, это привычная ситуация для любого нового руководителя, только здесь это будет в более жёстком варианте. Также, думаю, переедет и пресс-служба. Освещение деятельности главы в положительном ключе — одна из важнейших задач, ей Владимир Волков уделяет исключительное внимание. Будет много обещаний и встреч с жителями. И еще будет совершенное неприятие малейшей критики в адрес Владимира Волкова. В Переславле его команде практически удалось заглушить все независимые СМИ. Надеюсь, что в Ярославле с этой задачей команде Волкова справиться не получится.

Владимир Слепцов проработал на посту главы Ярославля два года. Его как градоначальника представил общественности губернатор Дмитрий Миронов 21 сентября 2016 года. Экс-глава подмосковных Химок тогда был назначен и. о. мэра города. Приставка «и. о.» в его должности «отвалилась» 1 марта 2017 года, когда депутаты муниципалитета избрали его на пост мэра Ярославля. Недавно корреспондент 76.ru провёл целый день с мэром и выяснил, чем он занимается на работе.

