Владимир Слепцов пробыл главой Ярославля два года

Мэр ещё не уволился, а только заявил о своём решении в ближайшее время сложить полномочия, но его уход уже вовсю обсуждают в городе. Общественность всколыхнулась: как? Опять в Ярославле меняют главу?

Владимир Слепцов проработал мэром всего два года, а запомнится ярославцам он так, будто руководит городом уже очень давно. Разбираем плюсы и минусы работы Владимира Слепцова.



Устроил кадровую чехарду

— Владимир Слепцов реально пахал — он очень трудоспособный: работал практически без выходных и отпусков, не пропустил ни одного заседания муниципалитета, — говорит депутат муниципалитета Дмитрий Соколов. — Я бы отметил, что при нём очень слаженно работала мэрия с региональным правительством. Вспомнить только историю, когда область получила деньги на благоустройство зоны ЮНЕСКО в Ярославле. Из минусов — при нём была какая-то чехарда с кадрами на ключевых должностях в городской власти. Но надо понимать, что сейчас во всей стране кадровый голод, и хороших специалистов найти сложно.



Фонтанировал идеями

— Хочу отметить две черты Владимира Слепцова: настойчивость и требовательность, которые позволили ему держать дисциплину среди подчиненных на высоком уровне, — добавил депутат муниципалитета Олег Ненилин. — Его стремление к реализации новых идей позволили депутатскому корпусу реализовать ранее задуманное. Безусловно, город за последние два года изменился к лучшему благодаря его ответственному отношению к вопросам благоустройства.



Вывел Ярославль в топ Рунета

Политологи также отмечают, что Слепцов неоднократно выводил Ярославль в топ Рунета. Но при этом говорят о его плюсах и минусах, как хозяйственника.



— Новые ларьки, улучшение качества услуг на рынке пассажирских перевозок и более-менее удачная попытка привести в порядок ситуацию с захламлённостью центра города рекламой, — считает политолог Григорий Моднов. — Но его благоустройство зоны ЮНЕСКО в Ярославле я, мягко говоря, не оценил по достоинству: железные заборы, красная плитка и элементы декора типа огромных красных ребристых скамеек, картонных картинок и футбольных мячей в клумбах. Сердечки из цветов — куда ни шло. Из очевидных недоработок и несбывшихся надежд: так и не удалось повысить качество услуг управляющих компаний, не получилось смягчить ситуацию с уборкой мусора и не вышло со стороны города повлиять на ситуацию с капремонтом, хотя здесь не было реальных полномочий и рычагов, кроме личного авторитета. В целом из всех руководителей города, мне кажется, он делит с Урлашовым второе место, уступая «золотому веку» Волончунаса.



А сам лидер этого рейтинга — депутат Ярославской областной думы и бывший мэр города Виктор Волончунас — не спешит подводить итоги:



— Мэр ещё не закончил свою деятельность, — подчёркивает он. — Мы видим, что он делает, и делает он это неплохо.



Сотни мнений о работе Владимира Слепцова на посту мэра и его уходе написали люди в интернете. Пишут разное — и хвалят, и ругают, и жалеют и ёрничают.



— Перемены — это очень хорошо, посмотрим, что из этого получится, — написал пользователь под ником Гость на портале 76.ru.



Накануне Владимир Слепцов заявил, что в ближайшее время покинет пост мэра города и уточнил, из-за чего он это делает и когда это произойдёт.



Владимир Слепцов проработал на посту главы Ярославля два года. Его как градоначальника представил общественности губернатор Дмитрий Миронов 21 сентября 2016 года. Экс-глава подмосковных Химок тогда был назначен и. о. мэра города. Приставка «и. о.» в его должности «отвалилась» 1 марта 2017 года, когда депутаты муниципалитета избрали его на пост мэра Ярославля. Недавно корреспондент 76.ru провёл целый день с мэром и выяснил, чем он занимается на работе. Сейчас на место Владимира Слепцова уже пророчат нового специалиста.

