По инициативе Семёна Травина здание вокзала Ярославль-Главный стало объектом культурного наследия 
По инициативе Семёна Травина здание вокзала Ярославль-Главный стало объектом культурного наследия 

Как часто вы замечали, что старинные здания в Ярославле обветшали и требуют заботы? «Это дело государства», — подумают многие. Оказывается, не всегда. Зачастую важные исторические здания не являются официально объектами культурного наследия, не получают должной заботы. 

Как добиться сохранения истории, бороться с бюрократией и даже переименовать свою улицу, мы поговорили с членом ярославского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Семёном Травиным.

Вид на здание вокзала Ярославль-Главный с перрона в 2018 и 1966 годах

— Недавно Ярославль-Главный стал объектом культурного наследия. Как это произошло?

— Я был очень удивлён, когда не обнаружил этого здания в реестре. Я жил недалеко от вокзала, здесь провёл всё детство. Это здание завораживало меня своей красотой. После вступления в областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, я начал работать над проблемой внесения зданий советского периода в реестр объектов культурного наследия, Ярославль-Главный стал одним из первых объектов, внесенных в реестр по моему заявлению.

В холле главного зала сохранилась лепнина, даже люстра похожа на ту, которая была в 1952 году
В холле главного зала сохранилась лепнина, даже люстра похожа на ту, которая была в 1952 году

— Сильно ли изменился Ярославль-Главный с момента своего открытия? Можно ли ему вернуть былой вид?

— Внешне Ярославль-Главный более-менее сохранился. Отсутствуют некоторые элементы декора. Например, на крыше были своеобразные тумбы, которые демонтировали в 80-е годы — их можно будет вернуть. Над входом был герб Советского Союза, его демонтировали в 80-е или 90-е. Утраченный атрибут возможно будет восстановить в будущем во время реставрации. В главном холле внутри здания вокзала сохранилась лепнина, даже люстра, насколько я знаю, была примерно такого же вида. А вот боковые залы в большей степени изменились, особенно зал, который занимают билетные кассы. Там сделан современный ремонт, большая часть отделки сбита, надстроен второй этаж. Зато с перрона мы видим вокзал таким, каким его видели в день открытия в 1952 году.

Главный зал вокзала практически не изменился с момента открытия вокзала
Главный зал вокзала практически не изменился с момента открытия вокзала
Больше всего изменился зал билетных касс — там появился второй этаж
Больше всего изменился зал билетных касс — там появился второй этаж
А вот зал ресторана с 1952 года практически не поменялся

— Зачем возвращать советский герб?

— Когда мы говорим о реставрации здания, то подразумеваем возвращение исторического облика. Герб Советского Союза некогда размещался над центральным входом, такова была задумка известного московского архитектора Николая Панченко. Как бы мы не относились к советскому прошлому, восстановление этого декоративного элемента будет способствовать целостному восприятию здания.

— Вы поклонник советской эпохи или идеологии?

— По профессии я историк. И стал им не случайно, а именно из-за любви к советскому прошлому нашей страны.

Герб, который был над входом в 1952 году, могут вернуть при реставрации.
Герб, который был над входом в 1952 году, могут вернуть при реставрации.

— Насколько актуально сохранять советское архитектурное наследие? Как правило, памятниками становятся намного более древние постройки.

— С точки зрения закона, объектом культурного наследия может стать здание, с момента постройки которого прошло более 40 лет. Главное, чтобы оно несло архитектурную, мемориальную, историческую или градостроительную ценность.

Актуально ли сохранять здания советской эпохи? Безусловно — да! Советские архитекторы в 20–30-е годы подарили миру новый стиль, отражавший дух того времени, — конструктивизм. В 30–50-е годы страна шагнула в новую архитектурную эпоху — эпоху так называемого сталинского ампира. Здания, построенные в это время, отличаются своей красотой, оригинальностью решений и самобытностью. Эти качества дают основание работать над вопросом о постановке под государственную охрану.

Однако не только гражданские постройки, но и заводские корпуса могут быть интересны как с архитектурной, так и с исторической точки зрения. Сейчас мы занимаемся объектами, расположенными на территории первого в мире завода по производству синтетического каучука в промышленных масштабах, который, к сожалению, был закрыт в середине 2000-х годов. На территории завода мы могли наблюдать здания 30-х годов, построенные в редком для Ярославля стиле конструктивизм, однако многие из них были снесены буквально несколько лет назад. Одним из наиболее ярких примеров является газовый цех. Это здание является интересным примером стилистического направления — зрелого конструктивизма на территории Ярославля.

— Недавно в центре Ярославля к зданиям приколачивали обгоревшую голову быка, развешивали страшные рисунки. Оказалось, что это художники привлекали внимание к заброшенным старинным домам. Было после этого что-то предпринято, чтобы вандалы не могли портить здания-памятники?

— Если художники хотели привлечь таким образом внимание к объектам культурного наследия, то даже я этого не понял. Как-то очень странно они это делали.

На заколоченные досками окна дома 12 на улице Трефолева художники приколотили обгоревшую голову быка
На заколоченные досками окна дома 12 на улице Трефолева художники приколотили обгоревшую голову быка

— Они хотели показать, что любой человек может что угодно сделать с этим зданием из-за того, что оно не защищено.

— Формально все объекты культурного наследия находятся под охраной государства. Но в реальности многие здания действительно находятся в плачевном состоянии. Из-за дефицита бюджетных денег многие дома-памятники расселены и подвергаются разграблению. Нам приходится бороться за каждое здание, чтобы собственник законсервировал или ограничил доступ посторонних лиц.

— А есть удачные примеры сохранения домов-памятников?

— Безусловно есть. Здания отлично сохраняются и реставрируются, если они включены в туристические маршруты и распиарены. Например, церковь Ильи Пророка — памятник федерального значения. Храм является одной из главных достопримечательностей Ярославля и никогда не нуждался в деньгах. Но таких примеров, к сожалению, мало.

Храм Ильи Пророка — одна из главных достопримечательностей Ярославля
Храм Ильи Пророка — одна из главных достопримечательностей Ярославля

— Насколько необходимо сохранять культурное наследие, старинные здания. Не проще перестроить или снести, когда остаётся одна стена?

— Это распространённый вопрос, и многие чиновники им задаются. Однако не все понимают, что без подлинности не существует наследия. 70 лет назад русские города уничтожали немецкие бомбы, сегодня их уничтожают люди в дорогих костюмах. В то время, как англичанин, или немец цепляются за каждый сохранившийся камень, а поляки по кусочкам воссоздают стертые войной с лица земли города, мы заводим бульдозеры, чтобы в мирное время снести свою историю. Замена подлинных зданий, оград, вывесок новоделами и пародиями ведет к деградации всей исторической среды. Город становится не интересен туристам.

— В Бутусовском парке недавно уложенная плитка пошла волнами. На своей странице в фейсбуке вы писали, что долго боролись за то, чтобы её переложили ровно. Можете дать совет, как победить бюрократическую систему?

— Я действовал по наитию. Хожу через Бутусовский парк очень часто, мне не нравится то, что на государственные средства работа выполнена некачественно. На протяжении почти четырёх месяцев я переписывался с представителями мэрии и получал отписки. В итоге обратился в прокуратуру. Только после этого в парке начали что-то исправлять. Прокуратура не всегда решит проблему, но в случае с Бутусовским парком помогло. Совет тут один — «бороться и искать, найти и не сдаваться».

Плитка в Бутусовском парке пошла волнами 
Плитка в Бутусовском парке пошла волнами 

— В последнее время чаще поднимается тема переименования улиц. Насколько это возможно сделать? Надоело, допустим, людям жить на 8-й Тупиковой улице, хотят они какое-то красивое название ей дать, что им делать?

— В Ярославле есть топонимическая комиссия, которая рассматривает в том числе и заявления жителей о переименовании улиц. Но это требует определённых затрат. Представьте, сколько денег стоит поменять в паспорте прописку у тысячи человек, поменять таблички, названия улицы и прочее. То есть это вопрос траты бюджетных денег. Я думаю, что есть более важные и срочные вопросы, которые требуют финансирования. А переименование может подождать до лучших времен.