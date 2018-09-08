На здании могут появиться утраченные элементы

Здание вокзала Ярославль-Главный теперь — памятник. Его внесли в реестр выявленных объектов культурного наследия. Документ об этом подписал директор областного департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев.



Что означает такой статус для здания? Читателям портала 76.ru дал разъяснения член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Семен Травин, который и подал в департамент заявку на включение вокзала в реестр.

Таким когда-то было внутреннее убранство вокзала

— Внесение в реестр ОКН дает зданию множество плюсов, а собственнику дополнительную головную боль при проведении реставрационных работ (да, да они уже не ремонтные, а именно реставрационные), — объясняет Травин.



Что теперь можно и что нельзя делать со зданием:

1. Перестройка и видоизменение ОКН без согласования с профильным департаментом не допускаются.

— Почему это хорошо? Все очень просто — за годы капитализма внутренне убранство вокзала было практически полностью уничтожено, — считает Травин. — Ремонт производился со значительным упрощением и применением дешевых материалов. Как итог — мы не видим всего того богатства, что видели люди при открытии вокзала в 1952 году. Плюсом к этому — не допускается перепланировка помещений (без согласования). Уже сегодня многие помещения вокзала «порезаны», чем искажена задумка автора.

2. При проведении реставрации в будущем возможно восстановление утраченных декоративных элементов, таких, как, например, герб Советского Союза над центральным входом на вокзал со стороны города.



Герб над центральным входом

Эксперимент с восстановлением исторического облика вокзала в Ярославской области был. И очень удачный — в Рыбинске отреставрированное здание вокзала теперь выглядит так, каким был больше ста лет назад.