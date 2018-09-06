Действенный способ привлечь внимание к проблеме

Чёрные головы то ли быков, то ли рогатых чудищ изрядно перепугали ярославцев. — Сатанисты орудуют! — начали паниковать в соцсетях. Быстро выяснилось, что религиозный фанатизм тут ни при чём. Но это мало кого успокаивало — непонятные объекты появлялись снова и снова. И везде странная подпись — «Апис».





Редакция 76.ru через сайт обратилась к тем (или тому), кто стал автором инсталляций. И получила ответ. Мы поговорили с представителем «Апис», и он, попросив остаться неназванным, объяснил, что означает серия таких пугающих акций. Публикуем ответ представителя — эксклюзивно для читателей 76.ru.

— Помимо предположений, что в этом замешаны сектанты и сатанисты, было предположение, что некий художник решил этими выходками сделать себе имя или прорекламировать выставку и ещё какой-то бред. Да, в этом замешаны художники, но вот с рекламой не сходится — ведь тогда все должны знать, кого рекламируют.

Что такое Апис? Это и древнее имя, связанное с древнеегипетской мифологией, и гомеопатический препарат на экстракте медоносной пчелы. Смыслов можно придумать множество. Но рекламировать нечего и некого.

Смысл — в самих объектах, в том, где они были и по какой причине. Все Аписы появлялись на заброшенных зданиях в самом центре города, и это ключ.

Странно, что в центре города вообще есть заброшенные здания, и каждое из них является памятником архитектуры! И к тому же имеют памятные доски и связаны с важными историческими событиями. Так позвольте спросить — какого чёрта они заброшены и находятся в таком плачевном состоянии? Почему в этих зданиях собираются маргиналы и наркоманы? Объекты Аписа были призваны привлечь внимание к этой проблеме.

Все объекты были легко обратимы. Крепились на заколоченные окна первых этажей простыми саморезами, их можно было легко демонтировать. А вот равнодушие властей к заброшенности этих памятников — вещь намного более разрушительная и кощунственная. При таком положении дел художник имеет право взять ситуацию в свои руки и использовать эти здания как полигон, галерею и материал для самовыражения.

Представитель рассказал — один из объектов символизировал ценность и одновременно упадок здания, а когда новость про «сатанинские» головы разошлась в СМИ, Апис выпустил объект-насмешку — как реакцию на любовь к теории заговоров. Потом было еще несколько таких объектов — и все на зданиях-памятниках, за которыми не следят власти.

Как выяснилось, такой язык способен заворожить и привлечь нужное внимание, заставить поверить в мистику, а также всколыхнуть интерес к поиску смыслов и разгадыванию загадок. Ведь без загадок очень скучно жить.

А вот объект «Это не голова быка» — работа рук не Аписа, а другого находчивого художника, включившегося в игру. Чудесно, что изображения всё ещё могут будоражить умы и фантазию людей. В этом есть второй ключ.