Александр Филяев возглавляет департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области с конца мая 2018 года
Александр Филяев возглавляет департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области с конца мая 2018 года

В Ярославле часто бывает: ломают какие-то старое здание в центре города и вдруг градозащитники начинают поднимать шум — оказывается, это памятник культурного наследия. Чем же они, эти памятники, отличаются от просто старых домов, как их сохранить, привести в порядок и вдохнуть жизнь в заброшенные дома, и почему даже один старый кирпичик ценнее целого нового дома, мы пообщались с новым директором департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александром Филяевым.

— Сколько сейчас в Ярославской области памятников культурного наследия, охраняемых объектов?

— Порядка 4 700 объектов культурного наследия, из которых около 3 000 объектов выявленных, а остальные федерального, регионального или муниципального значения. В каком состоянии большинство из них? По-разному. Мы сейчас как раз проводим инвентаризацию. Первым делом в адрес всех муниципальных округов мы направили информацию с перечнем объектов культурного наследия для проведением инвентаризации, чтобы сотрудники, находящиеся на местах, действительно могли обойти каждый объект, сделать фотографии и предоставить нам информацию по уточнению адресного ориентира и по существующему состоянию объектов культурного наследия, а мы своевременно могли выявить достройки, пристройки или трансформации.

В Ярославле почти 5 тысяч объектов культурного наследия.
В Ярославле почти 5 тысяч объектов культурного наследия.

— Как жители города могут следить за охраной памятников? 

— Мы понимаем, что сколько бы людей ни было в департаменте, если нет своих людей на местах, то оперативность информации будет хворать. Поэтому мы планируем создать институт общественных инспекторов. Это будут те глаза, руки, ноги, которые на месте будут своевременно фиксировать и передавать нам данные по некачественному выполнению работ. Если они будут видеть, что объект находится в неудовлетворительном состоянии, то мы сможем оперативно реагировать. Если говорить про статистику, то по информации, которая есть сейчас до инвентаризации, 2% культурных объектов находятся в крайне тяжёлом состоянии. Недавно был на Кооперативной, 19, где дом Чарышникова. Мы ведём по нему планомерную работу, но, к сожалению, собственник не идёт на контакт и не выполняет свои обязательства. Логическим завершением этого мы как минимум считаем изъятие объекта культурного наследия, как максимум — возбуждение уголовного дела за ненадлежащее сохранение и причинение вреда объекту. Перекрытия в здании сейчас отсутствуют, кровли и большинства окон нет. Мы можем просто потерять этот объект, а он федерального значения. Мы сейчас подготовили все документы и готовим исковое заявление в суд, отрабатываем взаимодействие с правоохранительными органами. 

Самые частые нарушения: кондиционеры и рекламные вывески
Самые частые нарушения: кондиционеры и рекламные вывески

— Если говорить об этом здании и других подобных, можно что-то сделать, чтобы не допускать такого разрушения? Ведь дом Чарышникова давно стоит заброшенным и из года в год разрушается всё больше. 

— В данной ситуации, чтобы не доводить до такого, нужен контроль, оперативная информация о том, что с объектом происходит, чтобы своевременно вмешиваться и решать ту или иную проблему. Такой объект не один, и у каждого своя история взаимодействия с собственниками. Это не быстрый процесс. Нельзя просто так прийти в суд и сказать: «Я хочу изъять объект». Спросят, на каком основании, всё ли вы сделали, чтобы понудить собственника к выполнению обязанностей. Часто могут выписать просто штраф. А что такое для этого здания 1 или 5 миллионов? Его на эти деньги не спасёшь. Единственный выход — изъять и отдать в руки пользователя, который сможет отреставрировать и воссоздать этот объект. Это уникальное здание и уникальное месторасположение. Я думаю, только объяви аукцион, найдется немало желающих. Найдутся ли люди, готовые восстановить здание, ведь гораздо дешевле отстроить новое? Это здание в центре города, около 3 000 квадратных метров, очень интересная планировка. Дом можно использовать и под офисные здания, и под гостиницу, и под апарт-отель, и как жилой дом. Функция, если она не вредит объектам культурного наследия, может быть любая. Не должно только быть химических или опасных веществ. Много ли в центре свободных кусочков земли? Их нет. Каждый кусочек в центре города с какими-то обременениями. В поле где-нибудь проще, но вряд ли собственнику будет интересно строить за городом. Мне есть с чем сравнивать, я долго работал в Москве заместителем председателя комитета по культурному наследию. Так качество объектов культурного наследия Ярославского региона, ни в чем не уступает, а может и лучше, чем у московских объектов.

Сложнее всего приходится с памятниками, которые являются жилыми домами
Сложнее всего приходится с памятниками, которые являются жилыми домами

— Почему? 

— В Ярославле не было большого строительного бума, который был в Москве. Это позволило сохранить многие объекты. Да, состояние многих из них не идеально, но надо продумать схемы и механизмы включения этих зданий в хозяйственный оборот, чтобы привести их в порядок. Есть масса вариантов по включению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот, которые мы сейчас прорабатываем с департаментом имущества. Например, очень хороший механизм, который работает в Москве — это аренда за один рубль. Если у нас есть объект свободный от имущественных прав. Тот же самый дом Чарышникова, после того, как мы расстанемся с собственником. Делается рыночная оценка стоимости здания, после чего проводится аукцион. Допустим, стоит у нас 20 единиц — годовая аренда. В аукционе обязательное требование — разработка обследования, проектной документации и выполнение ремонтно-реставрационных работ по согласованию с органом охраны памятников. Выигрывает аукцион тот, кто предложил больше. Но в условиях прописано, что эту сумму он платит столько времени, сколько идут реставрационные работы. Как только работы прекращаются, плата становится 1 рубль в год. На выполнение работ даётся пять лет. Не выполнил за 5 лет — до свидания, новый аукцион. Это держит в тонусе тех, кто готов взяться за реставрацию. Может быть, использовать механизм государственно-частного партнёрства или инвестиционные контракты, где в обязанности инвестора входит расселение жильцов. Есть объекты в Ростове в каких-то живут люди. Когда объект культурного значения — многоквартирный жилой дом. Вот что с ним делать? Живет там какая-нибудь бабушка. В законе об охране памятников прописано, что бремя сохранения памятника лежит на собственнике. Для меня, как органа охраны памятников, не важно, бабушка там живет, не бабушка — собственник должен выполнить работы по сохранению объекта. Но никогда пенсионерка на свою пенсию не сможет отреставрировать этот объект. Можно либо биться лбами и пытаться доказать что-то, либо привлекать различные механизмы для расселения ветхого жилья, являющегося объектом культурного наследия. Сейчас договариваемся на базе нескольких таких объектов сделать пилотные проекты. Эффект в данном случае — это отреставрированный объект культурного наследия и отсутствие социальной напряженности: все жильцы получили жильё или денежную компенсацию. 

Усадьбы города можно использовать и под офисы, и под апартаменты. Главное, чтобы зданию не вредило
Усадьбы города можно использовать и под офисы, и под апартаменты. Главное, чтобы зданию не вредило

— Может ли любой житель Ярославля, заподозрив, что с историческим зданием творят что-то неладное, вам об этом сообщить? 

— Да, совершенно любой человек может обратиться в любой орган исполнительной власти в рамках компетенции. К нам часто обращаются по поводу установки кондиционеров, вывесок, какого-то ненадлежащего состояния объектов. Мы специально сделали страничку в Фейсбуке, где в режиме реального времени все обсуждаем. 

Здание живет, когда оно используется, — считает глава департамента
Здание живет, когда оно используется, — считает глава департамента

— Какие чаще нарушения выявляете? 

— Есть мелкие: кондиционеры, вывески, реклама, на Нахимсона, когда въезжали в арку, сбили фрагмент. Есть и вопиющие случаи. На большой Октябрьской, 37/1 есть основное здание — объект регионального значения и второстепенные здания — флигеля. Собственник часть здания разобрал. Он руки приложил уже не первый раз к этому объекту: большая часть зданий сейчас там выложена силикатным кирпичом, с внешней стороны их не узнать. Там, как сопли, висят провода, поставлены пластиковые окна, металлическая пристройка. Владелец нарезал из здания клетушечки (предполагаю, что сдаёт их в аренду), рад и счастлив. А это уникальное здание для Ярославля — пример классической городской усадьбы. Сейчас мы делаем комплексную проверку по зданию. Это не то, что халатное отношение к объекту, это причинение ему вреда. А за такое уже светит уголовная статья. 

В Ярославской области собираются ввести историко-культурный опорный план, с его помощью можно будет узнать, какие есть объекты культурного наследия
В Ярославской области собираются ввести историко-культурный опорный план, с его помощью можно будет узнать, какие есть объекты культурного наследия

— Как может обычный человек отличить объект культурного наследия от просто старого здания? 

— На каждом объекте Культурного наследия должна быть табличка, на которой написано название, год постройки, архитектор. К сожалению, они установлены не везде. Обязанность по установке такой таблички лежит на собственнике. Сейчас мы в этих информационных досках введём новшества, возможно, на них появится QR-код. Может, упростим ситуацию, чтобы табличка была из недорогих, но долговечных материалов. Есть сайт органов охраны, где собрана вся информация по объектам культурного наследия. Кроме того, мы собираемся ввести историко-культурный опорный план. Он позволит и нам, и любому департаменту, и любому заявителю, зайдя в этот опорный план выяснить, находится та или иная территория в зоне охраны и какой, какие ограничения, какие есть объекты культурного наследия выявленные, региональные, областные, федеральные. Это большая и нужная работа. 

Ярославль миновал строительный бум, поэтому качество объектов культурного наследия ни в чем не уступает, а может и лучше, чем у московских объектов
Ярославль миновал строительный бум, поэтому качество объектов культурного наследия ни в чем не уступает, а может и лучше, чем у московских объектов

— Есть памятники, которые невозможно восстановить?

— У нас нет понятия «невозможно восстановить». У нас есть понятие «воссоздание». Есть объекты, которые в плохом техническом состоянии, в аварийном состоянии, но что их нельзя восстановить, этого не могу сказать. Была бы воля и желание. Если у нас был объект, по каким-то причинам утраченный, но по нему есть историко-культурная документация, то здание можно воссоздать и он будет обладать статусом культурного наследия. Другой момент, что можно исключить здание из объектов культурного наследия в связи с его фактической утратой. Это тоже возможно, но делается только по решению правительства России. 

В департаменте уверенны, что нет такого здания, которое невозможно восстановить
В департаменте уверенны, что нет такого здания, которое невозможно восстановить

— Если от здания остаётся только кусок стены, можно его снести и воссоздать заново?

— Чем больше в объекте остается аутентичного материала, тем он ценнее. Просто сказать, давайте мы всё снесём, сделаем 3D модель и из современного материала заново постоим — грош цена таким памятникам будет. Это уже не памятник, а бутафория. Если правильно провести реставрацию и укрепление существующего материала, он будет служить не одну сотню лет. 

— Как можно использовать ценные здания и сделать так, чтобы они не пустовали? 

— Основной принцип: здание живет, когда оно используется. Если здание не используется, каким бы оно уникальным ни было, оно умрёт. Что угодно можно делать. Под арт-пространства можно использовать различные здания промышленной архитектуры. Какие-то усадьбы можно сделать офисными, жилыми здания, апартаментами. Функционально возможно любое использование главное, чтобы приспособление не вредило памятнику.

За причинение вреда объекту культурного наследия светит уголовная статья
За причинение вреда объекту культурного наследия светит уголовная статья