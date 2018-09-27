«Не уничтожайте меня!»: педагог-педофил из Ярославля умолял родителей пощадить его. Их переписка

Педагог преподавал танцы в одной из частных школ Ярославля

Колонии и позора он боялся больше, чем гнева родителей — 53-летний учитель танцев, признанный виновным в педофилии, как выяснилось, всеми силами пытался избежать наказания. В распоряжении 76.ru оказалась его переписка с одной из родительниц, где он умоляет пощадить его.



— О тайных пристрастиях педагога по танцам я узнала 13 марта, — рассказывает мама 5-летней ученицы. — Следующим утром я уже написала заявление в Следственный комитет. В тот же день его задержали. И о своих намерениях я учителя предупредила, отправив сообщение: «Вам конец».



Педагог по танцам пытался уговорить женщину не разглашать эту информацию, давил на жалость.



— Я вас прошу никому не говорить об этом, — стал строчить он эсэмэски в ответ. — Я потеряю не только работу, но и семью. Я очень сожалею о случившемся. Прошу прощения у вас! Не уничтожайте меня!



Но женщина не могла простить учителю то, что он делал с её дочерью, и как оказалось, с другими девочками.



Сразу после этого разразился огромный скандал. Причём оказалось, что у педагога по танцам в школе очень хорошая репутация среди родителей. Они с удовольствием водили к нему своих детей. Директор школы, где работал мужчина, также отзывалась о нём крайне положительно: учитель ответственный, человек семейный, работал на трёх работах, чтобы обеспечить семью.



— Я с ним общалась каждый день, — призналась директор образовательного учреждения Елена Семко. — У меня нет к этому человеку ни одной претензии. Могу сказать о нём только хорошее. Отзывчивый, добрый, безотказный. Следователи попросили меня написать о нём характеристику: там нет ни одного плохого слова.



Но следователи привели такие доказательства, что суд согласился с ними и признал учителя виновным.



— Обвиняемый признан виновным в трёх эпизодах развратных действий сексуального характера, — рассказал официальный представитель Кировского районного суда Ярославля. — Ему назначено наказание в виде семи лет колонии строгого режима. Также он не сможет занимать определённые должности в течение 15 лет.



Приговор, который педагогу огласили сегодня, в законную силу не вступил. Обвиняемый может его обжаловать в суде вышестоящей инстанции.

