Учитель работал в одной из частных школ

Педагога по танцам, которого в апреле этого года задержали по обвинению в педофилии, признали виновным. Мужчина получил семь лет колонии строгого режима.



Напомним, скандал разгорелся весной: родители, водившие своих детей в «Школу малышей», расположенную в центре города, заподозрили 53-летнего мужчину в слишком большой любви к своим воспитанникам. Родители узнали, что во время занятий по хореографии педагог вёл себя слишком фривольно: трогал мальчиков и девочек за интимные места. Одна из мам позвонила в школу и нажаловалась на преподавателя, а на следующий день отправилась в Следственный комитет. Мужчину задержали.



Оказалось, что у педагога очень хорошая репутация среди родителей. Они с удовольствием водили к нему своих детей. Мужчина преподавал и в обычной школе, также занимался танцами с детьми.



— У меня он никаких подозрений не вызывал. Я на двух занятиях присутствовала лично. Не заметила, чтоб он как-то особенно трогал детей. Человек он мягкий, добрый. Много и о себе рассказывал. Он вёл кружок один. Но в классе, где дети занимались, большие окна. Там всё на виду. Я пару раз и у окон стояла. Ничего такого не видела, — рассказывает Анастасия, мама одного из воспитанников этого педагога.



Директор школы, где работал мужчина, также отзывалась о нём крайне положительно: учитель ответственный, человек семейный, работал на трёх работах, чтобы обеспечить семью.



— В нашем коллективе он провёл четыре года. Я с ним общалась каждый день. У меня нет к этому человеку ни одной претензии, могу сказать о нём только хорошее. Отзывчивый, добрый, безотказный. Если брал какую-то работу дополнительно, никогда не просил оплаты. Детей очень любил, всегда рассказывал мне о том, какие успехи делают его воспитанники. Следователи попросили меня написать о нём характеристику: там нет ни одного плохого слова, — рассказала директор школы Елена Семко.



Тем не менее следователи привели такие доказательства, что суд согласился с ними и признал учителя виновным.



— Обвиняемый признан виновным в трёх эпизодах развратных действий сексуального характера. Суд назначил ему наказание в виде семи лет колонии строгого режима. Также он не сможет занимать определённые должности в течение 15 лет. Также мужчина частично оплатил моральный ущерб двум потерпевшим. Приговор в законную силу не вступил. Обвиняемый может его обжаловать, — сообщили нам в Кировском суде.

