Родители подозревали: педагог из колледжа слишком любил детей

Незадолго до ареста мужчина уволился

В Ярославле задержали 53-летнего педагога, которого подозревают в педофилии. Мужчину арестовали 14 марта. Сейчас на время следствия он находится в СИЗО. Известно, что в деле три эпизода. Девочкам, родители которых пожаловались на действия учителя, 6–7 лет. Мужчина преподавал у них хореографию. На момент задержания мужчина в колледже уже не работал. Зато преподавал танцы в другом месте.

Педагог хорошо известен в Ярославле. Его рекомендуют родители на нескольких интернет-порталах.

— Берёт малышей. Хороший мужик. Детки очень его любят, — пишут в интернете о мужчине.

А вот и ещё один отзыв: «От него все пищат».

Молодая мама Полина рассказывает ,что год назад водила на занятия свою дочь.

- В «Школе для малышей» были занятия из трёх блоков, третий блок его – «искусство движения». Дети его все любили. С лаской и нежностью относился ко всем детям. При мне гладил дочку по голове, сажал себе на колени, спрашивал, как дела, настроение. Очень дружелюбный. Ко всем ребятам относился отлично, шёл на контакт с родителями. Если были какие-то трудности у ребенка, давал советы по воспитанию и развитию, - рассказывает Полина.

Ярославна Анастасия Крапивина (имя и фамилия изменены. — Прим.ред.) некоторое время назад тоже водила к нему своего ребёнка.

— У меня он никаких подозрений не вызывал. Я на двух занятиях присутствовала лично. Не заметила, чтоб он как-то особенно трогал детей. Человек он мягкий, добрый. Много и о себе рассказывал. Он вёл кружок один. Но в классе, где дети занимались, большие окна. Там всё на виду. Я пару раз и у окон стояла. Ничего такого не видела, — рассказала Анастасия.

Но в «Школе малышей», откуда и поступили жалобы, больших окон нет.

— Моя знакомая год водила к нему свою дочку. Она сказала, что у неё были подозрения, так как он показался ей странным. Уж слишком детей любил, сюсюкался с ним постоянно, — пояснила Анастасия.

Известно, что мужчина работал в нескольких танцевальных кружках. Раньше был женат. Как нам рассказали родители, которые водили к нему своих малышей, у мужчины есть взрослые дети. Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело.