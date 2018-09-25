Мужчина трижды вызывал скорую помощь

В Ярославле медиков обвинили в смерти пациента.



3 августа 33-летний Виктор приехал в травмпункт соловьёвской больницы. Он жаловался на боль в ноге. Мужчине сделали рентген. Врачи поставили диагноз: «перелом голеностопа». Мужчине наложили гипс.



На следующий день состояние мужчины ухудшилось: поднялась температура, а нога заболела так, что терпеть было невозможно. Мужчина вызвал скорую. Врачи осмотрели Виктора, но ничего не заподозрили. В следующие два дня ему стало только хуже. Мужчина и его родные ещё дважды вызывали скорую. В больницу его забрали только утром 6 августа, когда состояние мужчины было уже критическим. В этот же вечер он скончался в реанимации больницы № 10. Причиной смерти стал сепсис — заражение крови. Когда с мужчины сняли гипс, даже врачи ужаснулись увиденному — вся нога была в язвах.



— В результате проверки выяснилось, что первоначальный диагноз был поставлен ошибочно. В течение нескольких дней под гипсом происходил воспалительный процесс, который привел к образованию язв и тромбов. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные экспертизы. Устанавливаются конкретные лица из числа медицинских работников, причастных к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



В департаменте здравоохранения Ярославской области нам пояснили, что на время следствия и судебных разбирательств они отказываются от комментариев по происшествию.