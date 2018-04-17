175 тысяч в день: депутаты облдумы опубликовали декларации о доходах

Доходы Павла Дыбина (справа) в 12 раз меньше Якова Якушева

Депутаты Ярославской областной думы рассказали о том, сколько заработали в 2017 году. 76.ru изучил декларации парламентариев: публикуем списки самых богатых и самых бедных депутатов.

175 тысяч рублей в день

Яков Якушев, некогда боровшийся за кресло мэра Ярославля, владелец клуба «Горка» и большинства недвижимости в центре города стабильно входит в тройку самых богатых депутатов. В 2017 году он заработал 62,83 миллиона рублей (по 5,3 миллиона рублей в месяц).

Яков Якушев

Владеет Якушев четырьмя участками для индивидуальной жилой застройки общей площадью больше 9 тысяч квадратных метров. А также четырьмя квартирами в общей собственности, тремя нежилыми помещениями и помещением депутатской приёмной. Ездит депутат на Mercedes-Benz S L K 350. Супруга областного депутата в минувшем году задекларировала 7,97 миллиона рублей доходов, три участка под индивидуальную жилую застройку, а также те же квартиры и жилой дом, что и супруг — ими они владеют в общей собственности.

Павел Смирнов

На втором месте в этом топе Павел Смирнов, депутат заработал в 2017 году 32,546 миллиона рублей. Он владеет двумя иномарками Lexus LS 460, Lexus LX 570. А также пятью огромными земельными участками и дачей, которыми он владеет единолично, двумя квартирами в долевой собственности. В имуществе депутат перечислил даже гараж, баню, беседку и помещение депуатской приёмной. Его супруга за прошлый год заработала 1,2 миллиона рублей.

И третье место в топе богачей занимает Илья Круглов, указавший 20,482 миллиона рублей доходов за прошлый год. Он владеет двумя огромными участками под строительство торговых центров, двумя квартирами и двумя домами в долевой собственности, тремя помещениями и одной депутатской приёмной. В автопарке депутата автоприцеп грузовой, квадроцикл Yamaha, гидроцикл Yamaha, снегоболотоход — квадроцикл Ou tlander Max XT 400.

Илья Круглов

Среди миллионеров также депутат Сергей Якушев — директор ярославского радиозавода. Его доход за прошлый год — 20 миллионов рублей. У супруги 2,9 миллиона. Владеет депутат двумя земельными участками, двумя домами, одной квартирой, гаражом и депутатской приёмной. Ездит народный избранник на Chevrolet Tahoe.

Сергей Якушев — директор радиозавода

Все депутаты состоят во фракции «Единая Россия»

Самые бедные

В этот список попал депутат-оппозиционер Василий Бобков, указавший доходы за минувший год в 920 тысяч рублей. Он владеет земельным участком, квартирой и квартирой в пользовании, а также помещением депутатской приёмной. Ездит на внедорожнике Toyota Land Cruiser. Супруга депутата за минувший год заработала 228 тысяч рублей, единолично владеет земельным участком и квартирой, гаражным боксом. Ездит на Toyota Verso.

Также в этом списке оказался депутат от «Единой России» Александр Неберт, заработавший 826,6 тысячи рублей. Он владеет квартирой и пользуется гаражом и земельным участком. В автопарке семьи ВАЗ-21093. Супруга депутата за минувший год заработала 549,862 тысячи рублей.

В этом списке оказался и один из самых известных дорожников Ярославля Сергей Шмелёв. Он указал заработок всего в 491 тысячу рублей (или 40 тысяч рублей в месяц). В пользовании у депутата квартира и приёмная. Доход супруги ещё более скромный — 120 тысяч рублей. Зато она владеет роскошным Mercedes-Benz CLS 350 BlueTEC 4MATIC (стоимость нового — 6 миллионов рублей).