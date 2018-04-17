×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь
Обзор

Город

175 тысяч в день: депутаты облдумы опубликовали декларации о доходах

17 апреля 2018 12:05
4 889 13
депутаты, Ярославль, доходы депутатов

Депутаты Ярославской областной думы рассказали о том, сколько заработали в 2017 году. 76.ru изучил декларации парламентариев: публикуем списки самых богатых и самых бедных депутатов.

175 тысяч рублей в день

Яков Якушев, некогда боровшийся за кресло мэра Ярославля, владелец клуба «Горка» и большинства недвижимости в центре города стабильно входит в тройку самых богатых депутатов. В 2017 году он заработал 62,83 миллиона рублей (по 5,3 миллиона рублей в месяц).

Владеет Якушев четырьмя участками для индивидуальной жилой застройки общей площадью больше 9 тысяч квадратных метров. А также четырьмя квартирами в общей собственности, тремя нежилыми помещениями и помещением депутатской приёмной. Ездит депутат на Mercedes-Benz S L K 350. Супруга областного депутата в минувшем году задекларировала 7,97 миллиона рублей доходов, три участка под индивидуальную жилую застройку, а также те же квартиры и жилой дом, что и супруг — ими они владеют в общей собственности.

На втором месте в этом топе Павел Смирнов, депутат заработал в 2017 году 32,546 миллиона рублей. Он владеет двумя иномарками Lexus LS 460, Lexus LX 570. А также пятью огромными земельными участками и дачей, которыми он владеет единолично, двумя квартирами в долевой собственности. В имуществе депутат перечислил даже гараж, баню, беседку и помещение депуатской приёмной. Его супруга за прошлый год заработала 1,2 миллиона рублей.

Павел Смирнов в 2017-м заработал немного больше. Ранее он отчитывался о 30 миллионах рублей

И третье место в топе богачей занимает Илья Круглов, указавший 20,482 миллиона рублей доходов за прошлый год. Он владеет двумя огромными участками под строительство торговых центров, двумя квартирами и двумя домами в долевой собственности, тремя помещениями и одной депутатской приёмной. В автопарке депутата автоприцеп грузовой, квадроцикл Yamaha, гидроцикл Yamaha, снегоболотоход — квадроцикл Ou tlander Max XT 400.

Среди миллионеров также депутат Сергей Якушев — директор ярославского радиозавода. Его доход за прошлый год — 20 миллионов рублей. У супруги 2,9 миллиона. Владеет депутат двумя земельными участками, двумя домами, одной квартирой, гаражом и депутатской приёмной. Ездит народный избранник на Chevrolet Tahoe.

Все депутаты состоят во фракции «Единая Россия»

Самые бедные

В этот список попал депутат-оппозиционер Василий Бобков, указавший доходы за минувший год в 920 тысяч рублей. Он владеет земельным участком, квартирой и квартирой в пользовании, а также помещением депутатской приёмной. Ездит на внедорожнике Toyota Land Cruiser. Супруга депутата за минувший год заработала 228 тысяч рублей, единолично владеет земельным участком и квартирой, гаражным боксом. Ездит на Toyota Verso.

Также в этом списке оказался депутат от «Единой России» Александр Неберт, заработавший 826,6 тысячи рублей. Он владеет квартирой и пользуется гаражом и земельным участком. В автопарке семьи ВАЗ-21093. Супруга депутата за минувший год заработала 549,862 тысячи рублей.

В этом списке оказался и один из самых известных дорожников Ярославля Сергей Шмелёв. Он указал заработок всего в 491 тысячу рублей (или 40 тысяч рублей в месяц). В пользовании у депутата квартира и приёмная. Доход супруги ещё более скромный — 120 тысяч рублей. Зато она владеет роскошным Mercedes-Benz CLS 350 BlueTEC 4MATIC (стоимость нового — 6 миллионов рублей).

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Ярославская областная дума, Яков Якушев / facebook.com, Илья Круглов / facebook.com, Сергей Якушев / vk.com
Продажа авто, мото
Далее: Известный фотограф поставил флаг Ярославля на высоте 868 метров над уровнем моря

Новое на сайте
Сбербанк — генеральный партнер IV Всероссийской недели финансовой грамотности

Сбербанк — генеральный партнер IV Всероссийской недели финансовой грамотности
Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут

Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут
Банк в кармане: ярославцы могут оплачивать счета в несколько кликов

Банк в кармане: ярославцы могут оплачивать счета в несколько кликов
Будет жарко! Синоптики рассказали, какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни и летом

Будет жарко! Синоптики рассказали, какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни и летом
«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу

«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу

Фильм недели
10 апреля
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
Комментарии (15): Посмотрел... Лучше бы не... далее
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
Комментарии (10): очередная туфта(((( в яркой... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,57 61,99
EUR 76,13 76,61
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 17.04
USD 62,28 0,85
EUR 76,84 1,09
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.