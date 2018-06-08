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Ярославский депутат заподозрил чиновников в подделке подписей
8 июня 2018 11:00
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Сегодня Ярославская областная дума окончательно приняла закон об объединении всего Переславского района в один городской округ. Депутаты поддержали эту реформу единогласно.
Эльхан Мардалиев, представляющий фракцию КПРФ, заподозрил чиновников в подделке подписей при опросах жителей.
— Я посмотрел внимательно и заметил, что подписи, которые были собраны в поддержку объединения, сделаны одной рукой. Вопрос не праздный, он касается 35 тысяч жителей нашего края. Для меня непонятно, когда такие вопросы решаются без глубокой обдуманной подготовки, — высказался депутат.
И заявил, что у него есть обращения от 700 жителей, которые просили не торопиться с принятием реформы.
Как заявили чиновники, всего в Переславском районе на публичных слушаниях проголосовали за объединение 470 человек. Живут здесь 63 тысячи человек.
— Считаю, что объединение позволит решить целый ряд вопросов управленческого характера. Увеличит инвестиционный потенциал территории в связи с тем, что границы муниципальных образований криво нарезаны. Требуется много согласований даже по прокладке коммуникаций или установке забора, — высказался депутат от Переславского района Александр Кучменко.
В итоге депутаты приняли законопроект в двух чтениях. А это значит, что теперь в Переславле расформируют городскую думу, и администрация города временно лишится главы. Как будет проходить реформа, и станет ли Переславль-Залесский вторыми Химками — мы разбирались в материале тут.
Фото: Владимир Волков / vk.com
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