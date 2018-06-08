Ярославский депутат заподозрил чиновников в подделке подписей

Теперь официально: Переславский район станет городским округом Переславль

Сегодня Ярославская областная дума окончательно приняла закон об объединении всего Переславского района в один городской округ. Депутаты поддержали эту реформу единогласно.

Эльхан Мардалиев, представляющий фракцию КПРФ, заподозрил чиновников в подделке подписей при опросах жителей.

— Я посмотрел внимательно и заметил, что подписи, которые были собраны в поддержку объединения, сделаны одной рукой. Вопрос не праздный, он касается 35 тысяч жителей нашего края. Для меня непонятно, когда такие вопросы решаются без глубокой обдуманной подготовки, — высказался депутат.

И заявил, что у него есть обращения от 700 жителей, которые просили не торопиться с принятием реформы.

Как заявили чиновники, всего в Переславском районе на публичных слушаниях проголосовали за объединение 470 человек. Живут здесь 63 тысячи человек.

— Считаю, что объединение позволит решить целый ряд вопросов управленческого характера. Увеличит инвестиционный потенциал территории в связи с тем, что границы муниципальных образований криво нарезаны. Требуется много согласований даже по прокладке коммуникаций или установке забора, — высказался депутат от Переславского района Александр Кучменко.

В итоге депутаты приняли законопроект в двух чтениях. А это значит, что теперь в Переславле расформируют городскую думу, и администрация города временно лишится главы. Как будет проходить реформа, и станет ли Переславль-Залесский вторыми Химками — мы разбирались в материале тут.