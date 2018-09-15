Пожарные спасли двоих

Сегодня около часа ночи на Полушкиной роще вспыхнуло производственное здание. Огонь удалось локализовать за восемь минут, а полностью потушить пожар через час. Несмотря на это, в огне серьёзно пострадали двое мужчин. Они остались живы, но получили страшные ожоги. Их экстренно доставили в больницу.



В огне пострадали двое мужчин

— По факту травмирования двух человек в результате пожара в производственном помещении проводится проверка. Следователем выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



Напомним, вчера днём в Ярославле произошёл ещё один крупный пожар: горели расселённые дома на проспекте Фрунзе.

