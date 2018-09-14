Пробка на Московском возникла из-за ремонта

В пятницу утром город встал в гигантскую пробку. Ситуацию спровоцировал ремонт Московского проспекта. Водители в ярости — неужели нельзя было найти другого времени, чтобы ремонтировать дорогу? Обязательно делать это в час пик?

Этот вопрос мы адресовали в мэрию Ярославля. И там ответили:

— Дело даже не в том, что ремонт идет в час пик. А в том, что сейчас хорошая сухая погода. Подрядчик торопится скорее закончить ремонт. Для этого его делают в сухую погоду. Мало ли потом начнутся дожди. И ремонтников начнут ругать, что в дождь работают. Мы просим понимания, — сказали в пресс-службе мэрии.

Ремонтировать Московский проспект начали на прошлой неделе. Тогда мэрия пообещала, что в час пик дорожных работ на проспекте не будет.



Пробки сегодня с утра образовались дикие. Город просто встал. С улиц мы ведем онлайн-трансляцию. Также подсмотрели, о чём говорят водители, стоя в пробке. Разговорчики игривые!