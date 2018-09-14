Ярославль встал в гигантскую пробку: что происходит на Московском проспекте
В пятницу с утра пораньше город превратился в одну гигантскую пробку. Из-за ремонтных работ встал Московский проспект от Вернисажа и до Выемки. На картах видно, что ремонтируют участок на повороте у Гагарина и у Выемки. А кто-то еще умудрился и в аварию попасть — напротив 125 дома.
Водители начинают шутить:
— Здесь сегодня наша смерть.
— Давайте устроим пешеходный флешмоб. Бросаем машины и вперед!
— Печаль, печать... сидите дома! Раньше, чем к 12 в центр не попадешь.
Встал и проспект Фрунзе. Пробка здесь начинается с перекрестка на Чернопрудной.
На Тормозном шоссе еще хуже! Там пробка растянулась на пять километров.
На объездной дороге за «Рио» тоже затор. Мы продолжаем следить за ситуацией в режиме онлайн.
На Московском проспекте пробка стала меньше.
— Только что вырвались из пробки после Выемки. В троллейбус села в Крестах в 8:10, сейчас только на Богоявленку въехали, — пишет наша читательница Татьяна Махова.
Хорошо стоим...
На проспекте Фрунзе началось хоть какое-то оживление. Пробка теперь от «Метро».
Какого чёрта затеяли ремонт в час пик? - этот вопрос просто висит над всей пробкой. Вопрос в адрес мэрии. Мэрии мы его и задали. Те объяснились:
- Сейчас хорошая сухая погода, - сказали. И пояснили свою мысль - а то ведь снова будем их ругать, если в дождь начнут работать (правда, это объяснение расходится с тем обещанием, что давали чуть раньше)
Постепенно пробка уменьшается. Московский проспект уже избавился от того жуткого багрового цвета на карте. Наша трансляция закончилась.