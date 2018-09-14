Ярославль встал в гигантскую пробку: что происходит на Московском проспекте

Из-за ремонта дорог все опоздали на работу

В пятницу с утра пораньше город превратился в одну гигантскую пробку. Из-за ремонтных работ встал Московский проспект от Вернисажа и до Выемки. На картах видно, что ремонтируют участок на повороте у Гагарина и у Выемки. А кто-то еще умудрился и в аварию попасть — напротив 125 дома.



Водители начинают шутить:



— Здесь сегодня наша смерть.



— Давайте устроим пешеходный флешмоб. Бросаем машины и вперед!

— Печаль, печать... сидите дома! Раньше, чем к 12 в центр не попадешь.

Это какой-то пятничный кошмар!

Встал и проспект Фрунзе. Пробка здесь начинается с перекрестка на Чернопрудной.

Кому-то сегодня можно не торопиться на работу

На Тормозном шоссе еще хуже! Там пробка растянулась на пять километров.

Пробку невозможно объехать

На объездной дороге за «Рио» тоже затор. Мы продолжаем следить за ситуацией в режиме онлайн.

09:44

На Московском видно изменения

На Московском проспекте пробка стала меньше.



— Только что вырвались из пробки после Выемки. В троллейбус села в Крестах в 8:10, сейчас только на Богоявленку въехали, — пишет наша читательница Татьяна Махова.



10:04

Хорошо стоим...

10:09

Осталось потерпеть еще немножко

На проспекте Фрунзе началось хоть какое-то оживление. Пробка теперь от «Метро».

10:13

10:15

Какого чёрта затеяли ремонт в час пик? - этот вопрос просто висит над всей пробкой. Вопрос в адрес мэрии. Мэрии мы его и задали. Те объяснились:

- Сейчас хорошая сухая погода, - сказали. И пояснили свою мысль - а то ведь снова будем их ругать, если в дождь начнут работать (правда, это объяснение расходится с тем обещанием, что давали чуть раньше)



10:24

Медленно, но верно пробка рассасывается

Постепенно пробка уменьшается. Московский проспект уже избавился от того жуткого багрового цвета на карте. Наша трансляция закончилась.