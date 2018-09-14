«Чтоб у каждого стоял, как мы сегодня»: о чём пишут ярославцы в пробке
С самого утра транспорт на Московском проспекте встал в огромную пробку. Не проехать было уже с семи часов утра, около восьми часов встали проспект Фрунзе и Суздальское шоссе. Виной всему ремонтные работы в районе Выемки. До сих пор сервис «Яндекс.Пробки» оценивает загруженность дорог на семь баллов.
— После Выемки свободно, держитесь, ребята! — подбадривают водители тех, кто ещё плотненько стоит.
А один из вставших в пробке пожелал всем могучего здоровья:
Люди делятся, кто за сколько времени проехал пробку. От «Крестов» до Протезного предприятия ехали больше часа, а дорога от улицы Светлой до Московского вокзала заняла сегодня утром 1,5 часа.
Тем, кто ещё не выехал, водители из пробки советуют оставаться дома.
Чтобы не скучать в пробке, начали играть в «Города», некоторые предложили пешеходный флешмоб.
Похоже, что стоять придётся ещё долго. Онлайн-трансляция из пятничной пробки.