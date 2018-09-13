Мэр Ярославля Владимир Слепцов привык управлять городом в ручном режиме

Чиновники мэрии Ярославля рассказали, что в ближайшее время глава города будет ходить с регулярными инспекциями по городу вместе с главами районов. Хотя, по сути, этим он занимался и раньше — постоянно раздавал своим подчинённым чёткие указания на планёрках и таскал их с собой на объезды города.



— Мы понимаем, что работа городской власти сегодня строится по принципу ручного управления, — говорит заместитель мэра Алексей Аксютенко. — Это особенность Ярославля. Так получилось, что городская власть здесь постоянно менялась, и у многих складывается и сейчас по привычке впечатление, что всё временно. А это значит, что можно что-то не доделать. «А вдруг нас уволят через две недели?», — постоянно ноют некоторые чиновники, которых заставляют делать своё дело качественно. Мы будем ломать эту систему. Хотя и понимаем, что это — не быстрый процесс.



Насколько в Ярославле городская власть работает в ручном режиме, наглядно можно посмотреть в материале, который написал корреспондент 76.ru после того, как провёл целый день с Владимиром Слепцовым.

