Мужчину задержали

Житель Переславского района напал с ружьём на продавца. 30-летний мужчина ворвался в магазин и, угрожая оружием, потребовал отдать ему все деньги. Испугавшийся продавец вытащил из кассы всё, что было — восемь тысяч рублей.

— Мужчина украл ружье, изготовил из него обрез и пришел с ним в один из магазинов в Переславском районе. В отношении него возбудили уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.



Решение суда мужчина ждёт за решёткой.

