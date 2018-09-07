Очень дешёвые пирожки спекли только для выборов президента

В это воскресенье жители Ярославской области должны выбрать новый созыв депутатов областной думы. Это 50 парламентариев, которые будут принимать важные законы, касающиеся нашей жизни, ближайшие пять лет. Ни одни выборы не обходятся без буфетов с ароматными булочками. Пирожки ярославцы любят, нередко именно выпечка становится стимулом дойти до участка. Как это случилось на выборах президента России в марте, когда на участках продавали пирожки по четыре рубля. Тогда их смели за минуты.

76.ru узнал меню буфетов, которые откроются в школах 9 сентября.

— В этот раз меню свободное. Цена пирожков начинается от 10 рублей, — рассказал директор комбината социального питания Владимир Руденко.

По 10 рублей ярославцам продадут булочки с изюмом, пирожок с картошкой и луком, с конфитюром, слоёный язычок. Пирожные будут стоить от 20 рублей. Буфеты в домах культуры и других местах, где расположены участки, могут отличаться набором блюд.