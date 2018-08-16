Дешёвые пирожки — лучшая агитация. Топ методов зазвать ярославцев на выборы

9 сентября ярославцам предстоит выбрать 50 депутатов в Ярославскую областную думу. Тех людей, которые на ближайшие 5 лет будут принимать законы, по которым нам с вами жить. Именно они решают вопросы о размерах многих социальных выплат, принимают решения о распределении денег из бюджета на здравоохранение, образование, дороги, бизнес и все остальные сферы жизни региона.



Если у самих кандидатов 76.ru уже спросил, зачем они идут на выборы и что обещают, то теперь мы побеседовали с председателем избирательной комиссии Ярославской области Олегом Захаровым. Он рассказал о конкуренции и технологиях, которые ему встречались в нашем регионе. А также назвал самый эффективный способ позвать ярославцев на избирательные участки.





— Что вы думаете о «грязных играх», которые устраивают кандидаты (испачканный фекалиями подъезд, розовые плакаты)?

— Грязных технологий в этот раз было в разы меньше, чем можно было бы себе представить. И жалоб нам не поступало практически. Одна жалоба была по слишком бурной заклейке плакатами кандидата. Но разгула грязных технологий в этот раз нет. И это объективно, потому что они уже не работают. Народ не реагирует на них. Видя чернуху, люди, скорее, сочувствуют человеку, в отношении которого этого делают. Так называемых подмётных» газет мы тоже не выявили. Это такие материалы, когда кандидат якобы признаётся, что бросил пить коньяк по утрам и воровать. В откровенную чернуху народ не верит. Всё-таки, электоральная грамотность растёт. Конечно, мы осуждаем такие технологии. Если убрать вред конкретному кандидату, они в целом создают негативную обстановку. Народ просто на выборы не ходит, когда видит такие неприятные и некрасивые методы борьбы.



Конечно, мы осуждаем такие технологии. Если убрать вред конкретному кандидату, они в целом создают негативную обстановку. Народ просто на выборы не ходит, когда видит такие неприятные и некрасивые методы борьбы.

На выборах бывает весело

А оригинальные материалы — это, наоборот, хорошо. Каждые выборы что-то придумывают. Пусть это и розовый цвет (у одного из кандидатов на плакате появились розовые сердечки). Вполне себе цвет! В политике важно не то, как это выглядит, а как это запомнится.

1. За кресла 50 депутатов облдумы в этот раз борются 492 кандидата: 335 по спискам от партий и 157 по одномандатным округам.

2. Конкуренция 13,4 человека на место по партийным спискам и 6,28 кандидата на место по одномандатным округам.

3. В среднем разных округах за одно место борются от 4 до 9 кандидатов.

4. В прошлый созыв конкуренция была ещё выше, тогда было зарегистрировано 1100 кандидатов.

— До каких крайностей на вашей памяти доходили кандидаты?

— Я на выборах работаю с 2000 года, много чего видел. Пожалуй, самое неприятное, что я встречал, это когда в день голосования были вбросы листовок о том, что выборы отменили, а кандидатов сняли. Помню, когда я работал в Волгограде, видел эффект от таких технологий. Там один округ завесили плакатами «не ходите на выборы, всех кандидатов сняли». Так в этом районе явка действительно была сильно ниже, чем по всему городу. Это очень неприятно. Таких вещей мы опасаемся, так как это серьёзно влияет на выборы.



— В прошлый раз пирожки в буфетах оказались где-то даже важнее самих выборов. Как вы считаете, такой способ привлечения людей на участки — хорош? Стоит ли его развивать, вновь делая столовые с дешевыми пирожками?

За пирожками на президентских выборах выстраивались очереди

— Отличнейшие были пирожки, я сам пробовал. Популярность их полностью объективна: сделали вкусно и дешёво. То, что люди разбирают пирожки, на мой взгляд, это самый естественный и здоровый способ повышения явки. Это прекрасно и хорошо, люди приходят с праздничным настроением, у них есть повод — встретиться за этими пирожками. Это правильная технология. Если есть такая возможность у мэрии это всё организовать ещё раз, то было бы замечательно. Даже если кто-то придёт, чтобы набрать ведро пирожков, ну и пусть, зато с хорошим настроением.

Пирожки по 4 рубля улетали за пару минут





— Многие привыкли получать приглашения на выборы и очень их ждут. Кто рассылает их? И

что делать, если не получил своё приглашение? Почему они больше не именные?





— Каждые выборы мы печатаем миллион приглашений — по количеству избирателей в области. Они должны доходить каждому. Естественно, мы понимаем, что вручить их прямо в руки каждому избирателю — нереально. Разносят их участковые комиссии по вечерам, но дополнительно им эта работа не оплачивается. Члены комиссий, а это обычно врачи и учителя, после своей основной работы идут раздавать приглашения. Вкладывают в дверь, оставляют в ящиках, даже на окнах. Мы с этим боремся, если есть какие-то жалобы, мы делаем внушения. Должны, по крайней мере, попробовать донести в руки.

Жители ярославских сёл любят получать именные пригласительные





— Что касается именных пригласительных, тут ситуация обратная. Сельские комиссии попросили именные, а городские — наоборот. Если случается какая-то ошибка в имени, люди жалуются. При этом горожане спокойнее относятся к тому, что пригласительные приносят без имени и отчества. На селе обратиться по имени к избирателю действительно важно. На селе и проще. Сравните, многоквартирные дома, где люди приезжают, уезжают, снимают жильё — постоянный круговорот относительно даже одной квартиры может происходить. А на селе, как правило, живут по 20–30 лет в своих домах, все знают друг друга. Здесь меньше вероятность ошибиться с именем. На прошлых выборах губернатора Ярославской области у нас было 800 тысяч неименных приглашений и 200 тысяч именных.

Работа областной избирательной комиссии

- На выборах президента мы сделали макет пригласительного со строками, в которые можно вписывать имена. Если комиссия посчитает нужным, она впишет.

Для членов комиссий у нас даже предусмотрены поощрения по итогам выборов. Где была хорошая явка, не было жалоб, значит, комиссия хорошо поработала, в том числе при разносе пригласительных.

А вот городским жителям чаще всё равно, именной был пригласительный или нет





— Как проголосовать, если в день выборов находишься не по месту прописки?

— На выборах президента можно было голосовать по всей стране, хоть в Ярославле, хоть на Камчатке. Бюллетень был один, проблем не было. Сейчас у нас на выборах два бюллетеня: по списку и по округу. По списку партий можно голосовать по всей территории Ярославской области. Если вы решили проголосовать за пределами округа, тогда у вас будет только один бюллетень, вы не сможете проголосовать за кандидата по своему одномандатному округу. Для того, чтобы проголосовать не по месту регистрации, можно дойти до территориальной избирательной комиссии (они располагаются в администрациях районов), до МФЦ либо подать заявление через портал Госуслуг.



Голосовать можно в любом удобном районе. Но только по списку партий

На выборах президента у нас в области было чуть больше 42 тысяч заявлений о голосовании не по месту прописки. Из них проголосовали 87%. Это намного выше, чем по старой системе открепительных удостоверений.

— Насколько эффективны наблюдатели на выборах? Нужны ли они сейчас, когда всюду есть камеры? Сколько реальных случаев нарушений (или, может, какие самые яркие случаи можно вспомнить) за последний год поступило от наблюдателей?



— Я лично считаю, что закончилась эпоха грубых нарушений на участках, и следить стало особо не за чем. Фальсификации намного проще увидеть через запись на камерах. На наших выборах от наблюдателей серьёзных жалоб не поступало, и намного более эффективно сейчас работают общественники. Они не зависят от конкретных партий, как многие наблюдатели, передают информацию довольно объективно и работают активнее. Например, на последних выборах к нам поступил звонок, что якобы избирателей алкоголем подкупают. Общественники доехали из ситуационного центра на нашей машине до места и увидели, что там двое нетрезвых мужчин ждали третьего знакомого. Дождались и ушли куда-то по своим делам. Наблюдение должно переходить постепенно на формат общественного контроля. То, что есть сейчас на федеральном уровне, — норма о том, что общественная палата может направлять наблюдателей на участки. Но и без такой нормы у нас мы уже допускаем общественников к работе.

Безопасность на выборах важна

— В этом году у нас также будет работать ситуационный центр, скорее всего, в здании областной думы. К сожалению, мы не можем каждому желающему предоставить возможность наблюдать, законом этого тоже не предусмотрено. Более того, мы ограничены собственниками помещений, где проходит голосование. Мы у них гости. Поэтому важно заранее заявить о своём желании наблюдать, получить на это разрешение, и тогда мы все будем понимать, кто и где работает на участках.

На большинстве участков камеры становятся важнее личного наблюдения



— На выборах президента раздавали браслеты. Будут ли на ближайших выборах сувениры?

— Браслеты мы тогда в последний момент успели сделать, была сложность с финансированием. Но и браслеты, и другие сувениры у нас предполагаются для впервые голосующих. На эти выборы 9 сентября у нас таких будет около 5000 человек. Мы планируем сделать ручки-стилусы с символикой избирательной комиссии. Сувениры это, конечно, хорошо, но мы ограничены бюджетом Ярославской области. Каждые выборы мы сверяем списки, сколько у нас будет впервые голосующих людей, и заказываем на это количество людей сувениры. Если они остаются, то вручаем их остальным избирателям.



— Что пожелаете избирателям перед этими выборами?

— Я пожелаю избирателям всё-таки с ленью своей побороться и прийти на выборы. Для жителей Ярославской области это самые главные выборы — мы выбираем своих депутатов на ближайшие 5 лет. Я бы посоветовал относиться к выборам не только как к формальности, а как к серьезному вкладу в общее дело. Прийти с праздничным настроением, а мы постараемся его улучшить — пирожками ли, сувенирами, да и просто приветливым отношением. Наши комиссии всегда доброжелательны, стараются работать тепло. И мы очень хотим, чтобы нашу заботу и теплоту чувствовали. А для этого нужно прийти на выборы.

