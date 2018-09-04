Мальчика увезли на скорой

Сегодня утром в Угличе на Ярославском шоссе 40-летний мужчина на ВАЗе сбил 10-летнего мальчика.



— В результате ДТП мальчик был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. После этого ребёнка отпустили домой, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



По факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.



Напомним, в прошлую пятницу страшное ДТП произошло в Ярославле: под колёса грузового фургона попала детская медсестра. Женщина погибла на месте. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.