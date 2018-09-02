Сочные и упругие: смотрим самые жаркие фото с ярославского полумарафона

Этот полумарафон показал, кто занимался спортом, а кто нет

Сегодня в Ярославле прошёл полумарафон: тысячи ярославцев встали рано утром, чтобы пробежаться вместе со знаменитостями — телеведущей Тиной Канделаки и чемпионкой мира по лёгкой атлетике Олесей Зыкиной. Некоторые признались, готовились к этому события год, а то и два. Ярославцы, а точнее ярославны, показали, что они в прекрасной форме. Девушки не стеснялись щеголять в обтягивающих лосинах. Наш фотограф Александра Савельева оценила по достоинству прелести девушек. Оцените и вы то, как они подготовились к большому полумарафону.



Эта спортсменка пробежала три километра.

Девчонки были в ярких нарядах.

С такими формами можно и в трусах бегать.

Пятая точка главной бегуньи — Тины Канделаки.

Видно, кто точно занимается спортом.

Молодая спортсменка сразу после забега

Прекрасные форма.

Эта девушка может позволить себе короткие шорты.

Ярославна готовится к забегу.

На забег пришло огромное количество человек.

Пробежка вместе с подругой — что может быть лучше?



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