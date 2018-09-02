Прекрасные ярославны готовятся к старту
Прекрасные ярославны готовятся к старту

Это воскресенье ленивым не назовёшь! Сегодня в Ярославле стартует полумарафон «Бегом по Золотому кольцу». Событие масштабное. Во-первых, побегут на разные дистанции семь тысяч человек. Во-вторых, подбадривать их будет звезда - Тина Канделаки. А вместе с детьми побежит чемпионка мира по легкой атлетике Олеся Зыкина. Ну и ради такого дела в Ярославле перекроют движение.

На каких условиях в этот день побегут чиновники мэрии Ярославля.

Только проснулись, но хотите сходить посмотреть? Здесь полное расписание стартов.

Корреспонденты 76.ru уже размялись и выходят в режим онлайн. Рассказываем, что происходит на спортивном празднике:

Только что Канделаки возмутилась: её обманули! 

- Мне обещали команду в 200-300 человек, а со мной бежало человек 20. Я бегала, бегаю и буду бегать, и слово своё держу. Хочу, чтобы пригласившие меня люди сдержит своё, - рассержено заметила звезда.

Все побежали - и я побежал! Полумарафон в Ярославле в режиме онлайн

Кстати, на наш взгляд, формы прекрасных ярославен ещё более аппетитные, чем у Тины Канделаки.

Тина Канделаки похвалила трассу в Ярославле, ведь тут есть и спуски и подъемы. Она решила  с тренером оставаться и ещё километра четыре пробежать.

Все побежали - и я побежал! Полумарафон в Ярославле в режиме онлайн

Тина Канделаки продемонстрировала свою хорошую форму.

Все побежали - и я побежал! Полумарафон в Ярославле в режиме онлайн

Кое кто бежит за себя и за товарища. Или вместе с товарищем.

Все побежали - и я побежал! Полумарафон в Ярославле в режиме онлайн

Настоящие спортсменки вышли сегодня про пробежку.

Все побежали - и я побежал! Полумарафон в Ярославле в режиме онлайн

На забеге много красивых девушек.

Все побежали - и я побежал! Полумарафон в Ярославле в режиме онлайн

Канделаки добежала. Она далеко не в числе первых.

Все побежали - и я побежал! Полумарафон в Ярославле в режиме онлайн

Скоро побегут новые участники.

Первым прибежал парень из Рыбинска и повис на ограждении. Через пару минут финишировала первая девушка Кристина из Ярославля. Улыбается, говорит, что два года тренировалась, чтобы пробежать.

Девчонки бегут, не отстают от Канделаки.

Все побежали - и я побежал! Полумарафон в Ярославле в режиме онлайн

Тина стартанула.

Все побежали - и я побежал! Полумарафон в Ярославле в режиме онлайн

Легких ног пожелали ведущие участникам первого забега на 3 километра, и сотни людей помчались по Стрелке.

Пёсик побежит полумарафон - 21,1 километр. Его хозяин Серёжей говорит, что всегда только с ним и бегает.

Все побежали - и я побежал! Полумарафон в Ярославле в режиме онлайн

Полицейские тоже побегут. По бокам.

Канделаки с сопровождении двух полицейских прошла на старт со стороны трассы. Все обычные участники толпятся в стартовом городке.

Ярославцы готовятся к бегу. Они в хорошей форме.
Ярославцы готовятся к бегу. Они в хорошей форме.

Заммэра Вячеслав Гаврилов, как и Тина Канделаки, побежит 3 километра
Заммэра Вячеслав Гаврилов, как и Тина Канделаки, побежит 3 километра

Полумарафон торжественно открыли
Полумарафон торжественно открыли

Все побежали - и я побежал! Полумарафон в Ярославле в режиме онлайн

Тина Канделаки провела разминку

Все побежали - и я побежал! Полумарафон в Ярославле в режиме онлайн

На праздник идут семьями

Погулять спокойно по центру сегодня не получится - все в лентах вдоль маршрутов бегунов.

Все побежали - и я побежал! Полумарафон в Ярославле в режиме онлайн