Все побежали - и я побежал! Полумарафон в Ярославле в режиме онлайн

Прекрасные ярославны готовятся к старту

Это воскресенье ленивым не назовёшь! Сегодня в Ярославле стартует полумарафон «Бегом по Золотому кольцу». Событие масштабное. Во-первых, побегут на разные дистанции семь тысяч человек. Во-вторых, подбадривать их будет звезда - Тина Канделаки. А вместе с детьми побежит чемпионка мира по легкой атлетике Олеся Зыкина. Ну и ради такого дела в Ярославле перекроют движение.

На каких условиях в этот день побегут чиновники мэрии Ярославля.



Только проснулись, но хотите сходить посмотреть? Здесь полное расписание стартов.

Корреспонденты 76.ru уже размялись и выходят в режим онлайн. Рассказываем, что происходит на спортивном празднике:

10:28

Только что Канделаки возмутилась: её обманули!

- Мне обещали команду в 200-300 человек, а со мной бежало человек 20. Я бегала, бегаю и буду бегать, и слово своё держу. Хочу, чтобы пригласившие меня люди сдержит своё, - рассержено заметила звезда.



10:27

Кстати, на наш взгляд, формы прекрасных ярославен ещё более аппетитные, чем у Тины Канделаки.

10:26

Тина Канделаки похвалила трассу в Ярославле, ведь тут есть и спуски и подъемы. Она решила с тренером оставаться и ещё километра четыре пробежать.



10:25

Тина Канделаки продемонстрировала свою хорошую форму.

10:12

Кое кто бежит за себя и за товарища. Или вместе с товарищем.

10:10

Настоящие спортсменки вышли сегодня про пробежку.

10:06

На забеге много красивых девушек.

09:54

Канделаки добежала. Она далеко не в числе первых.

09:53

Скоро побегут новые участники.

09:51

Первым прибежал парень из Рыбинска и повис на ограждении. Через пару минут финишировала первая девушка Кристина из Ярославля. Улыбается, говорит, что два года тренировалась, чтобы пробежать.



09:47

Девчонки бегут, не отстают от Канделаки.

09:46

Тина стартанула.

09:42

Легких ног пожелали ведущие участникам первого забега на 3 километра, и сотни людей помчались по Стрелке.



09:41

Пёсик побежит полумарафон - 21,1 километр. Его хозяин Серёжей говорит, что всегда только с ним и бегает.



09:37

Полицейские тоже побегут. По бокам.

09:36

Канделаки с сопровождении двух полицейских прошла на старт со стороны трассы. Все обычные участники толпятся в стартовом городке.



09:32

Ярославцы готовятся к бегу. Они в хорошей форме.

09:31

Заммэра Вячеслав Гаврилов, как и Тина Канделаки, побежит 3 километра

09:31

Полумарафон торжественно открыли

09:29

Тина Канделаки провела разминку

09:29

На праздник идут семьями

09:26

Погулять спокойно по центру сегодня не получится - все в лентах вдоль маршрутов бегунов.