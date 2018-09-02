Все побежали - и я побежал! Полумарафон в Ярославле в режиме онлайн
Это воскресенье ленивым не назовёшь! Сегодня в Ярославле стартует полумарафон «Бегом по Золотому кольцу». Событие масштабное. Во-первых, побегут на разные дистанции семь тысяч человек. Во-вторых, подбадривать их будет звезда - Тина Канделаки. А вместе с детьми побежит чемпионка мира по легкой атлетике Олеся Зыкина. Ну и ради такого дела в Ярославле перекроют движение.
На каких условиях в этот день побегут чиновники мэрии Ярославля.
Только проснулись, но хотите сходить посмотреть? Здесь полное расписание стартов.
Корреспонденты 76.ru уже размялись и выходят в режим онлайн. Рассказываем, что происходит на спортивном празднике:
Только что Канделаки возмутилась: её обманули!
- Мне обещали команду в 200-300 человек, а со мной бежало человек 20. Я бегала, бегаю и буду бегать, и слово своё держу. Хочу, чтобы пригласившие меня люди сдержит своё, - рассержено заметила звезда.
Кстати, на наш взгляд, формы прекрасных ярославен ещё более аппетитные, чем у Тины Канделаки.
Тина Канделаки похвалила трассу в Ярославле, ведь тут есть и спуски и подъемы. Она решила с тренером оставаться и ещё километра четыре пробежать.
Тина Канделаки продемонстрировала свою хорошую форму.
Кое кто бежит за себя и за товарища. Или вместе с товарищем.
Настоящие спортсменки вышли сегодня про пробежку.
На забеге много красивых девушек.
Канделаки добежала. Она далеко не в числе первых.
Скоро побегут новые участники.
Первым прибежал парень из Рыбинска и повис на ограждении. Через пару минут финишировала первая девушка Кристина из Ярославля. Улыбается, говорит, что два года тренировалась, чтобы пробежать.
Девчонки бегут, не отстают от Канделаки.
Тина стартанула.
Легких ног пожелали ведущие участникам первого забега на 3 километра, и сотни людей помчались по Стрелке.
Пёсик побежит полумарафон - 21,1 километр. Его хозяин Серёжей говорит, что всегда только с ним и бегает.
Полицейские тоже побегут. По бокам.
Канделаки с сопровождении двух полицейских прошла на старт со стороны трассы. Все обычные участники толпятся в стартовом городке.
Тина Канделаки провела разминку
На праздник идут семьями
Погулять спокойно по центру сегодня не получится - все в лентах вдоль маршрутов бегунов.