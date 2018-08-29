«Два шага вперёд, один назад»: как ярославцы отреагировали на речь президента о пенсионной реформе

Сегодняшнее обращение президента Владимира Путина к россиянам, похоже, поставило точку в судьбе пенсионной реформы — ей быть, но не в таком суровом виде, как предлагалось изначально. В основном «смягчения» касаются женщин — глава государства предложил, чтобы они выходили на пенсию в 60 лет, а не в 63, как в первом варианте реформы. Для мужчин пенсионный возраст предлагается повысить тоже на пять лет — до 65.



Мы решили узнать, как в Ярославле отреагировали на слова Владимира Путина, касающиеся пенсионной реформы.



Василий Цепенда, депутат Ярославской областной думы:



— Президент в очередной раз показал, что главное в современной политике — быть над схваткой. Ругают Медведева вместе с министрами-кровопийцами, а президент ослабляет удары неподконтрольных ему чиновников. А Путину спасибо, основной его электорат — женщины, ему они после сегодняшнего обращения благодарны. Рожать — и никаких гвоздей!



Дмитрий Петровский, депутат муниципалитета Ярославля:



— Обращение президента сделано очень вовремя, ведь большинство жителей нашей страны и Ярославля крайне встревожены планируемыми нововведениями. То, что Путин сказал, по-моему, взвешенная и трезвая позиция. Проведен чёткий анализ, почему это надо, видно глубокое погружение президента в эту болезненную для людей тему. И видно, что он не рад тому, что ему надо брать на себя эти трудные решения, так как он понимает, как тяжело будет людям. В целом вариант президента носит компромиссный характер между экономическими необходимостями и ожиданиями людей. Но лично я бы добавил к этому закону ограничение пенсионного обеспечения и пенсионных льгот для депутатов и чиновников всех уровней, если начинать — то начинать нам надо с себя. Как коммунисты и комсомольцы всегда шли в атаку первыми. И кроме того, добавил бы возможность в переходный период выбора: или выходить на пенсию, как раньше, в 55/60 лет, но с небольшой пенсией и без ее индексации, или выходить по новым правилам, но с более высокой пенсией с последующей индексацией.



Сергей Киселёв, политолог центра современной политологии ЯрГУ:



— Создаётся впечатление, что президент своим обращением отступил на заранее заготовленные позиции. Два шага вперёд, один — назад — таков слоган пенсионной реформы. Проблема в том, что теперь Владимир Путин лично отвечает за пенсионную реформу, потому что он публично вмешался в работу правительства по такому резонансному вопросу. И главное — своим обращением глава государства взял на себя ответственность за её проведение. Больше у него не получится быть «над схваткой».







Оксана Ильичёва, политтехнолог:



— В нашей стране пенсионная реформа не проводилась со времен СССР. Все изменения, внесенные нынешним правительством, оказались недостаточно эффективными в условиях современной экономики и требуют более кардинальных мер, чем предпринятые ранее. Всё новое зачастую воспринимается негативно, и начинаются сравнения с Западом, с временами Советского Союза и пр. Но со временем люди начинают понимать и принимать необходимость изменений. Так и в этом случае — это дело времени, которое необходимо на принятие информации от стадии отрицания. Сейчас же оппозиция вскочит на коня, и начнется новая волна негодований. Но, как показала практика общения с обычными людьми, волну возмущения поднимают люди, уже вышедшие на пенсию, или те, кому думать о ней рано в силу возраста. Население в целом понимает необходимость более серьезных мер, но сейчас также важно правильно и в полной мере донести информацию простому обывателю, чтобы не вызывать двусмысленность в принятых решениях.





Владимир Понизовкин, потомок известного ярославского купеческого рода:



— Я до последнего верил, что вся эта шумиха вокруг пенсий — инструмент для наращивания имиджа президенту. Мол, пошумят, пошумят, а потом появится великий, разумный и добрый Путин и скажет: «Я этого не допущу». И, конечно, станет вновь всеми любимым лидером. Но этого не произошло. Давно пора ввести новый закон, по которому министры обязаны месяц прожить в условиях, которые они диктуют простому люду. Сделал МРОТ в 17 000? Покатайся на работу в Белый дом на метро из Барвихи и за свои деньги. Месяц. И под присмотром общественности.



Ольга, уборщица:



— Хорошо поднимать пенсионный возраст, когда ты депутат Госдумы. А что делать людям с низкой зарплатой? Пахать лишние пять лет, ждать пенсии и остальных льгот и надеяться, что к этому моменту останутся ещё силы немножко пожить.







Гость, читатель 76.ru:



— Разъяренные женщины — страшная сила, всё равно, что кошка в углу, и президент всё это прекрасно понимает, как и мы. Пора мужчинам начинать понимать, как нас используют.