Новые задержания произошли после публикации в «Новой газете» второго видео с пытками

В Ярославской области силовики задержали сотрудников исправительной системы Сардора Зиябова и Дмитрия Никитинко. Их подозревают в пытках над заключёнными в колонии.

— Было задержано еще два человека по «делу о пытках в колонии», — сообщили в Следственном комитете.



Очередные задержания прошли после публикации нового видео, где сотрудники ФСИН гоняли осужденных в колонии по коридору и в это время раздавали им тычки и удары руками и резиновыми дубинками. Сегодня новым фигурантам дела в Заволжском районном суде избирают меру пресечения ещё нескольким фигурантам этого дела. Наши корреспонденты ведут оттуда онлайн-трансляцию.



Побывавшие по ту сторону колючей проволоки говорят, что подобное происходит везде и постоянно. И сотрудники ФСИН вкладывают в «бег по коридору» особый смысл — роняют авторитет заключенных.



Первое видео с пытками в колонии № 1 появилось месяц назад. Кадры были жестокие — распятого на столе заключенного били палками по пяткам. Мужчина вопил от боли. После публикации видео у стен колонии устроили пикеты, в ИК поехали проверяющие — от омбудсмена и прокуратуры до советника президента. В итоге 17 сотрудников колонии были отстранены от работы, 12 из них суд вынес решение о мере пресечения (11— арест, 1 — домашний арест).

