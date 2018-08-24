Новая запись вызвала новый виток скандала

Новое видео из колонии № 1 в Ярославле опубликовало издание «Новая газета». И снова — издевательства над заключёнными (предполагают, что запись 2016 года). На этот раз в коридоре. Сотрудники колонии, выстроившись вдоль стен, заставляют осужденных бегать туда-обратно, при этом щедро раздавая тычки и удары.

Все снимается на камеру видеорегистратора, висящую на груди у одного из надзирателей. При этом сотрудники переговариваются между собой.

— Как дела?

— Война каждый день.

— Война? Воспитать? Один раз и всё.

— Давай с ними пожёстче, — советует один другому, пока между ними со скованными сзади руками бегают заключённые. Сотрудники надевают перчатки и отвешивают удары, пинают бегающих людей.

На видео среди воспитателей присутствует также человек в камуфляжных штанах, но без спецформы. Он тоже участвует в избиении заключённых.

По некоторой информации, это видео — часть из нескольких таких роликов из этой ярославской колонии. Возможно, будут опубликованы и ещё кадры. Но в фонде «Общественный вердикт», который, как пишет «Новая», и передал запись, официально подтвердить или опровергнуть это не смогли.

— Я не могу пока разглашать никакую информацию, — сказала юрист фонда Ирина Бирюкова.

Первое видео с пытками в колонии №1 появилось месяц назад. Кадры были жестокие - распятого на столе заключённого били палками по пяткам. Мужчина вопил от боли. После публикации видео у стен колонии устроили пикеты, в ИК поехали проверяющие - от омбудсмена и прокуратуры, до советника президента. В итоге 17 сотрудников колонии были отстранены от работы, двенадцати из них суд вынес решение о мере пресечения (11- арест, 1 - домашний арест). По оставшимся cегодня редакция 76.ru уточняла обращалась с вопросом в суд, чтобы узнать, когда будут решать судьбу ещё пятерых сотрудников колонии, однако этой информации пока нет - неизвестно на данный момент, заявляло ли следствие ходатайство о заключении этих пятерых под арест.