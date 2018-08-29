«Он — хребет ФСИН!». Как адвокат пытается избавить от ареста фигуранта по делу о пытках в колонии

Сардор Зиябов — новый фигурант громкого дела

Сегодня в Заволжском суде Ярославля проходит заседание по новым фигурантам скандального дела о пытках в ярославской колонии. За решеткой — сотрудники колонии, по которым следствие подало ходатайство об аресте.



Корреспонденты 76.ru эксклюзивно ведут трансляцию из зала суда.

Первое видео с пытками в колонии № 1 появилось месяц назад. Его предали в СМИ представители правозащитного фонда «Общественный вердикт». Полуголого заключённого сотрудники колонии били палками по пяткам. После публикации видео у стен колонии устроили пикеты, в ИК поехали проверяющие — от омбудсмена и прокуратуры до советника президента. В итоге 17 сотрудников колонии были отстранены от работы, двенадцати из них суд вынес решение о мере пресечения (11— арест, 1 — домашний арест). Резонанс был такой, юристу правозащитного фонда пришлось уехать из России — девушке стали поступать угрозы. «Подогрело» скандал вокруг колонии ещё одно видео — на нём сотрудники той же ИК, выстроившись в ряд, гоняют и бьют заключённых.

Сегодня в зале суда как раз подозреваемые в избиениях со второго видео.

12:56

Активист движения «Русь сидящая» Руслан Вахапов объяснил, как сотрудник ИК-8 Зиябов мог пытать заключённых в ИК-1.



— Его регулярно отправляли встречать этапируемых, — рассказал общественник. — Он встречал их «профессионально». Мы это можем видеть и на опубликованном видео.



12:00

Прокурор поддержал ходатайство следователя о заключении под стражу. Судья выслушал доводы всех участников процесса и ушёл в совещательную комнату. Скоро мы узнаем решение суда по мере пресечения сотруднику ФСИН Сардору Зиябову.



11:52

Адвокат Зиябова просит суд учесть высокую должность его подзащитного.



— Такие, как он — хребет службы исправления наказания, на него смотрят и равняются младшие сотрудники, — говорит защитник. — Заключение его под стражу дестабилизирует коллектив.

11:51

— Умысла бежать у меня нет, — Сказал Зиябов. Попросил домашний арест или просто отстранения от должности, чтобы заботиться о семье.



— Мера заключения под стражу избыточна, — считает и адвокат.



11:48

Следствие ходатайствует о заключении под стражу, поскольку Зиябов может оказать давление на сотрудников и заключённых колонии и может скрыться. Зиябов от дачи показаний отказался. Но со следствием не согласен.

11:47

Следователь Зубов:



— Зиябова задержали 27 августа, его подозревают в причастности к нанесению телесных повреждений неопределенным лицам — заключённым ИК-1, в том числе Николаеву. Его причастность подтверждают видеозапись и показания свидетелей. Зиябова на записи узнал оперуполномоченный ИК-8. Именно Зиябов наносил повреждения осуждённым.



11:46

Также к делу приобщили характеристику Зиябова — говорят, что он висел на доске почета УФСИН.

11:46

Адвокат просит приобщить к делу договор купли-продажи квартиры, в которой живет Зиябов.



— Квартира в собственности, в ней он может отбывать домашний арест, не обязательно заключать его под стражу, — сказал адвокат Андрей Перевозчиков.

11:39

Началось заседание. Следователь сказал, что потерпевший Николаев — осуждённый ИК-1 — присутствовать не желает.



У подозреваемого 33-летнего Зиябова (на фото за решёткой) высшее образование, женат, двое детей 4 и 5 лет. Работает заместителем начальника службы безопасности ярославской исправительной колонии №8.