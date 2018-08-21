Ярославцы оценили работу мэра очень критично

Ярославцы решили поставить оценку мэра за два года его работы. В конце сентября будет ровно два года, как Владимир Слепцов управляет городом. В группе «Дороги Ярославля» запустили опрос, в котором ярославцы по пятибалльной шкале ставят оценку работе мэра.

— Оценка должна быть максимально объективной и учитывать не только «гудымный» шлейф особняка в Твердино, но и всяческие мероприятия по сердечному благоустройству и уборке центра от слишком уж навязчивой рекламы и всякие «Пиры на Волге» с мотоциклами, — предлагает автор опроса дорожный активист Темур Абдуллаев.

Георгий Гудыма — приезжий чиновник, всего несколько дней возглавлял администрацию Кировского и Ленинского районов Ярославля. До этого возглавлял похоронное дело. Был избит в Ярославле и убран с должности главы администрации.

Итог голосования оказался очень критичный. Абсолютным большинством голосов ярославцы поставили мэру всего единицу — это 113 голосующих. Ещё 69 человек поставили Владимиру Слепцову двойку, 55 человек оценили его работу на удовлетворительно. Лишь 17 человек считают, что мэр поработал хорошо, а девять человек (в основном чиновники мэрии) — поставили отлично.

За что критиковали мэра:

— Поставил двойку. Ибо очистка центра это хорошо, но это его прямые обязанности, но про периферию он, по всей видимости, не в курсе. А может быть, думает, что это уже и не Ярославль. Тогда ещё и по географии двойка, — высказался Андрей Ваганов.

— Поставила три. За всё хватается, горячится, до удовлетворительного результата ни одно дело не доведено, — считает Ева Комиссарова.

— Поставил четыре авансом. Хозяйство ему досталось запущенное. Если прислушается к народу, будет на коне. Но времени осталось мало, — считает Алексей Озеров.

Интересно, но мэр Владимир Слепцов сам оценил общественных активистов группы, назвав их критику глупой.