Пожар в жилом доме в Ярославле: в огне погибла женщина
16 августа 2018 09:23
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Трагедией закончился пожар в доме на Суздальском шоссе, 17а. В огне погибла женщина.
Вчера в 15:20 пожар начался на кухне второго этажа. Видимо, именно там и находилась погибшая. Женщина не успела выскочить из квартиры. Огонь распространился мгновенно, кухня выгорела полностью.
— Остальным жильцам эвакуация не потребовалась. Пожар был потушен за 17 минут, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Причины возгорания выясняют специалисты.
Фото: ГУ МЧС по ЯО
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