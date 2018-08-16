Кухня выгорела полностью

Трагедией закончился пожар в доме на Суздальском шоссе, 17а. В огне погибла женщина.



Вчера в 15:20 пожар начался на кухне второго этажа. Видимо, именно там и находилась погибшая. Женщина не успела выскочить из квартиры. Огонь распространился мгновенно, кухня выгорела полностью.



— Остальным жильцам эвакуация не потребовалась. Пожар был потушен за 17 минут, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.



Причины возгорания выясняют специалисты.