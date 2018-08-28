Алина научит, как получить оргазм

От разговоров и постов в Instagram этой девушки становится жарко: она знает всё о том, как правильно выбрать вибратор, как возбуждаются мужчины и женщины и что на самом деле происходит на секс-вечеринках. Знакомьтесь, ярославна Алина Шикуть, которая превратила свою страничку в Instagram в популярный секс-блог. У Алины уже 15 тысяч подписчиков и, кажется, это только начало. Мы поговорили с Алиной и задали ей самые щекотливые вопросы о сексе втроём, о женском оргазме и, конечно, о том, как её мама и молодой человек относятся к такому откровению в сети.



Тест-драйвы для секс-шопа

Алина закончила школу дизайна университета «Высшей школы экономики». «Секс-блогиней» стала, можно сказать, случайно.

- Я делала тест-драйвы для секс-шопа, то есть тестировала их продукцию, и писала об этом. Делала это потому, что хотела получать скидки на все товары. И я получала всё, что хочу, только дешевле. И тут я поняла, что у меня накопилось уже много всего, да и подружки всё время спрашивали, что и зачем. Мне надоело отвечать на одни и те же вопросы, поэтому я решила, что проще писать в Instagram. Так и появился блог, - рассказывает Алина.



Публикация от БЛИН, АЛИНА! Секс и дизайн 🔞 (@shikut) 13 Июл 2018 в 5:29 PDT

Теперь Алина пишет обо всём, что попробовала. Сейчас она живёт на два города: Ярославль и Москва. А в Москве тем для творчества хоть отбавляй, да и выбор секс-шопов и секс-мероприятий более широкий. Так, например, Алина попала на секс-вечеринку. Да, там все занимаются сексом. Но те, кто не хотят этого делать, могут, например, просто потанцевать, посидеть у бара или сходить на массаж.



- Я опоздала на пару часов, приехала уже часа в три ночи. К тому времени уже все рьяно занимались сексом. Но мне было немного скучно. Всё-таки это не мой формат, в том плане, что там не было той эстетики, которую я ждала. Мне не хватало звукового и светового наполнения, чтобы прочувствовать всю атмосферу, - рассказывает Алина.



Попасть на массовую секс-вечеринку достаточно просто: надо пройти фейс-контроль сначала по интернету, потом непосредственно перед входом в клуб, а ещё заручиться рекомендацией человека, который уже был на таком мероприятии. Есть ещё камерные встречи, практически закрытые, попасть туда сложно. Туда проходят только владельцы VIP-карт или по рекомендациям тех, кто уже был на таких вечеринках.



Аудитория у Алины в основном женская – 85%. Мужчины тоже читают. Пишут каждый день, спрашивают обо всём. Начиная от того, как заниматься анальным сексом, заканчивая тем, как увеличить половой член.



Увеличить половой член возможно с помощью специального приспособления – вакуумной гидропомпы. Но это регулярные занятия, которые в конце-концов, дадут небольшой результат.



Оргазм - это навык



- Я пишу свои посты, исходя из собственного опыта. Например, как-то писала про то, как я сама лишилась девственности и про то, как я сама раньше ничего не знала о сексе. Бывает, пишу пост на какой-то вопиющий комментарий. Кто-то в личку пишет, спрашивает. Я не решаю проблемы в личной жизни, я консультирую, помогаю раскрепоститься. Если мне описывают проблему, я объясняю, что можно попробовать, какую игрушку подобрать. Если я вижу, что это что-то психологическое или связано со здоровьем, я отправляю к врачу. Извращенцы практически не пишут. Пару раз присылали неприличные фотографии. У меня думающая публика, всех неадекватных я сразу отправляю в бан, - рассказывает Алина.



Публикация от БЛИН, АЛИНА! Секс и дизайн 🔞 (@shikut) 8 Июн 2018 в 10:22 PDT

У Алины нет специального медицинского или психологического образования. Все советы она даёт, опираясь на собственный опыт и прочитанную литературу. Если она видит, что проблема не в её компетенции, то всегда советует обратиться к врачу. «Для меня это обыденность. Я просыпаюсь. Отвечаю на очередной вопрос: «Моя девушка не может кончить. Что делать?». И иду завтракать».



Свою первую секс-игрушку Алина заказала в Интернете.



Публикация от БЛИН, АЛИНА! Секс и дизайн 🔞 (@shikut) 5 Июл 2018 в 8:38 PDT

- Меня не устраивало, что я не получаю оргазм. Я начала копаться и поняла, что своё тело нужно развивать, что оргазм – это навык. Я проводила опрос, 60% моих подписчиц не получают оргазм с партнёром, при этом сами с собой – могут. Но это не значит, что они фригидны. Первый секс у многих случается в возрасте 16-18 лет. Вот представьте, вы 18 лет не трогали свои гениталии, потому что обществом навязан стереотип, что это грязно. И спустя 18 лет вы ждёте, что сразу что-то произойдёт. А надо подготавливать своё тело, приучать его к тому, что его трогают. Проблемы у людей возникают от того, что они думают, что в сексе нет ничего сложного. А это не просто акт, это ещё и эмоциональная практика. Многие вообще ничего не знают о сексе. Я бы заставляла людей экзамены сдавать перед тем, как вступать в половую жизнь, - говорит Алина.



Посмотри на себя в зеркало



Алина говорит: женщинам надо знать своё тело, как оно устроено. Нужно в буквальном смысле смотреть на себя: садиться перед зеркалом и рассматривать всё.



Публикация от БЛИН, АЛИНА! Секс и дизайн 🔞 (@shikut) 20 Июн 2018 в 4:01 PDT

- Да, я так делаю. Самостоятельно шейку матки увидеть сложно, не имея гинекологического зеркала. Но я могу себя там пощупать, в этом нет ничего плохого. Это очень удобно - знать, как ты устроена. Я знаю, насколько растягивается моё влагалище. Поэтому, я никогда не выберу половой член или вибратор больше 18 сантиметров, потому что мне будет некомфортно. Я могу отказать в сексе, потому что анатомически мы не сойдёмся. Точнее, я не откажу, а предложу другой вариант секса, без проникновения, - рассказывает Алина.



«Оргазмов, помимо клиторального, очень много. Можно получить удовольствие от стимуляции зоны груди или копчика. Я сама видела, как девушка получила оргазм от стимуляции груди».



Средняя длина влагалища 9,6 см в состоянии покоя



А весь средний диапазон может быть 7,6 - 17,7 см



Но бывают влагалища длиной до 7 см или длиннее 18 см



При возбуждении, кровь поступает в органы малого таза, и влагалище способно немного увеличиваться



«Перестань писать про эти гадости!»



Все из окружения Алины знают, что она ведёт секс-блог. Знают об этом и родители, и даже бабушка.



- Мой молодой человек знает, читает, лайкает. Мама нормально к этому относится. Ничего не говорит, сохраняет нейтралитет. Меня вообще всегда поддерживали, что бы я ни сделала. Друзья хорошо к этому относятся. Те, кто отрицательно, сразу от меня отписались, когда я начала писать подобные посты. Даже некоторые близкие люди ушли со словами: «Перестань писать про это! Что за гадости!». Но ничего не изменилось, я и раньше фотографировалась голой. Просто я начала раскрывать какие-то проблемы, которые люди, возможно, спроецировали на себя. Хотя я писала о себе. С друзьями мы говорим о сексе. Но в любой компании все разговоры рано или поздно сводятся к сексу. Просто теперь это веселее, друзья меня так внимательно слушают, - говорит Алина.



Публикация от БЛИН, АЛИНА! Секс и дизайн 🔞 (@shikut) 7 Фев 2018 в 3:44 PST

Мальчик-девочка-мальчик



Со своим молодым человеком Алина встречается уже полтора года. Сейчас у них довольно интересный формат отношений – открытые. Это значит, что можно практиковать секс с другими людьми для экспериментов и собственного раскрепощения. Такие отношения называются полиамурность.



Полиамурность - это романтические отношения, включающие в себя более двух человек. К изменам никак не относится. Равно, как и к свингерству. В полиамурности во главе стоят отношения, которые также могут приносить удовольствие в виде секса. Каждый вовлечённый в такие отношения знает об остальных, участвующих в них людях, и согласен с тем, что участвует в отношениях.



- Сейчас мы прорабатываем эту тему, много говорим о ней, идём к этому. За полтора года отдельно друг от друга у нас секса не было. Но был секс втроём с ещё одним мужчиной. Мой молодой человек сам был инициатором и остался доволен. И не против повторить это ещё раз. Девушку мы не приглашали. У нас с молодым человеком абсолютно разный вкус на женщин. К тому же, формат, когда две женщины, сложнее даже в плане контрацепции. И вообще нюансов много. С двумя мужчинами проще построить взаимодействие, - откровенничает Алина.



Публикация от БЛИН, АЛИНА! Секс и дизайн 🔞 (@shikut) 6 Янв 2018 в 2:07 PST

Каких-то конкретных запретов для Алины не существует. Каждый раз она всегда прислушивается к своему телу. Есть вещи, которые её просто не возбуждают. Но она может пойти на них, если это нравится партнёру.



Самый простой способ возбудиться



Сейчас в России поход в секс-шоп перестал быть чем-то постыдным и грязным. Но это только в последние пару лет. Для многих слово «вибратор» вообще табу. А зря, считает Алина.



- В Европе народ уже давно к этому адаптировался. Они знают, что самый простой способ разбудить чувственность – это купить вибратор. Потом уже легче перейти на ручную стимуляцию, но у нас этого не понимают, - говорит девушка.



Секс и деньги



Своим блогом Алина уже зарабатывает. Правда, пока немного. Деньги идут от рекламы. А ещё, если подписчик воспользовался промо-кодом от Алины и купит игрушку в секс-шопе, ей тоже идёт небольшой процент.



Публикация от БЛИН, АЛИНА! Секс и дизайн 🔞 (@shikut) 16 Дек 2017 в 2:51 PST

- Я никогда не буду рекламировать непроверенные на себе игрушки или несертифицированный товар. Доверие подписчиков для меня важнее. А его трудно добиться, - говорит девушка.



Мужчины тоже обращаются с проблемами и вопросами, но редко. Они не любят разговаривать на эту тему.



- Чаще всего спрашивают, как увеличить половой член. Когда начинаю разбираться, зачем ему это нужно, выясняется, что у большинства какое-то извращённое представление о размерах. Да-да, размер не имеет значения. Средний размер полового органа у мужчины 13-14 сантиметров, больше 15 уже считается выше среднего, но опять же, у многих женщин влагалище растягивается до 15 сантиметров. И с большим половым членом им будет некомфортно, - подытоживает Алина.



Публикация от БЛИН, АЛИНА! Секс и дизайн 🔞 (@shikut) 19 Ноя 2017 в 12:58 PST

Мифы о сексе



1. Чем дольше секс, тем вероятнее, что женщина получит оргазм. Нет, всё зависит от того, насколько мужчина возбудил женщину.



2. Первый раз всегда больно. Не всегда и не всем. Всё зависит от состояния девушки и от строения вагинальной короны.



3. Устрицы и другие морепродукты – афродизиак, который повышает либидо. Не совсем так. На мужчин могут сработать, да и то не на всех. А вот на женщин это не дейсвует.



4. Духи с феромонами привлекают противоположный пол. Нет, это не правда, это коммерческий ход.



5. Есть виагра для женщин. Неправда. Женское возбуждение зависит от головы, оргазм женщины рождается именно там. Самый простой способ возбудить женщину – доставить ей уровень комфорта и безопасности, чтобы она не думала о чём-то постороннем. Например, о том, что бельё не поглажено.

