Высохли фонтаны. Власти Ярославля объяснили, когда их включат снова
Вместе с первой августовской прохладой в Ярославле отключили фонтаны.
— Горожане отметили, что они не работают уже второй день.
— Фонтаны всегда отключали осенью, почему в этом году они перестали работать так рано? — расстроились ярославцы.
Городские власти тут же ответили, что не стоит расстраиваться — отключение фонтанов никак не связано с похолоданием на улице.
— По понедельникам и вторникам фонтаны в городе всегда находятся на профилактике, — уточнили в пресс-службе мэрии. — Завтра они снова заработают.
Но, как выяснилось, не все. Не включится новый фонтан на площади Юности. Его закрыли на ремонт.
— Ориентировочно работы займут две недели, — сказали в мэрии Ярославля.
Ранее фонтаны в Ярославле отключали в День Военно-десантных войск.