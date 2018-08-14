В начале недели в Ярославле фонтаны отключают на профилактику

Вместе с первой августовской прохладой в Ярославле отключили фонтаны.



— Горожане отметили, что они не работают уже второй день.

— Фонтаны всегда отключали осенью, почему в этом году они перестали работать так рано? — расстроились ярославцы.

Городские власти тут же ответили, что не стоит расстраиваться — отключение фонтанов никак не связано с похолоданием на улице.

— По понедельникам и вторникам фонтаны в городе всегда находятся на профилактике, — уточнили в пресс-службе мэрии. — Завтра они снова заработают.

Но, как выяснилось, не все. Не включится новый фонтан на площади Юности. Его закрыли на ремонт.

— Ориентировочно работы займут две недели, — сказали в мэрии Ярославля.

Ранее фонтаны в Ярославле отключали в День Военно-десантных войск.