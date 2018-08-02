На день отключат все фонтаны

Купание в фонтанах празднующим свой день десантникам придётся отменить — сегодня в городе выключат все фонтаны.



В мэрии Ярославля сообщили, что это связано с профилактическими работами.



— Специалисты будут проверять техническую исправность всех конструктивных элементов, очищать чаши и промывать трубы, рассказали в мэрии. — Такая процедура проводится регулярно для обеспечения бесперебойной работы. В пятницу фонтаны начнут функционировать в штатном режиме и в соответствии с установленным графиком работы.



В прошлом году десантники побывали на праздничном параде в Москве.

