Купание в фонтанах празднующим свой день десантникам придётся отменить — сегодня в городе выключат все фонтаны.
В мэрии Ярославля сообщили, что это связано с профилактическими работами.
— Специалисты будут проверять техническую исправность всех конструктивных элементов, очищать чаши и промывать трубы, рассказали в мэрии. — Такая процедура проводится регулярно для обеспечения бесперебойной работы. В пятницу фонтаны начнут функционировать в штатном режиме и в соответствии с установленным графиком работы.
В прошлом году десантники побывали на праздничном параде в Москве.
Фото: Александра Савельева
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